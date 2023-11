Volley B1. Il Mosaico non esce dalla crisi. Ko con Campagnola

Non accenna a esaurirsi il lungo momento nero del Mosaico, uscito sconfitto (3-1) anche nella sesta giornata, al termine di una partita confusa e fallosa che ha consentito alle ospiti di Campagnola di fare risultato pieno, appoggiandosi soprattutto su migliori qualità difensive e di contrattacco. L’inizio del match orienta la serata, con due set giocati male dalle ragazze di Barbolini, subito sotto nei parziali (12-21 nel primo set, 11-18 nel secondo) e incapaci di trovare il bandolo del gioco, nonostante i vari tentativi del coach di mettere mano alla formazione: nel primo set entra in regia Engaldini (che rimarrà per il resto del match) al posto di Venco e nel secondo parte Benzoni per Toniolo come martello, ma i risultati non sono quelli sperati. Nel terzo set (con Toniolo di nuovo in campo)l’inopinata svolta: le ospiti, che pure avevano in mano il pallino del gioco, cadono in una lunghissima serie di errori che dà respiro al Mosaico che porta a casa il set della speranza e prova a dare battaglia anche nel quarto (parità fino a 15), prima di cedere in ricezione e con percentuali d’attacco troppo basse per le velleità di vittoria. Mosaico-Campagnola 1-3 (18-25, 18-25, 25-17, 18-25) Mosaico: Bacchi 20, Bacchilega 6, Toniolo 6, Gennari 7, Tosi 17, Venco, Fini (L); Ollino, Testi 1, Benzoni 1: NE: Caruso, Sbano. All. Barbolini

In B2 il Massalombarda si impone nettamente (3-0) al Cervia nel derby e il Mosaico espugna Castelmaggiore (1-3). Strada chiusa per l’Olimpia a Riccione (0-3).

Marco Ortolani