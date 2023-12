Volley femminile - Serie "B1», "C» e "D». IMG Nottolini saluta il 2023 in casa con un successo. Il derby della Piana lo vince la Pantera sull’Isotta

In serie "B1" la IMG Nottolini saluta il pubblico di casa per il 2023 con una vittoria di essenziale importanza. Le ragazze guidate in panchina da Meri Malucchi si impongono ancora una volta al termine di una sfida tiratissima, battendo la diretta rivale Lucky Wind Trevi, formazione che, grazie a questo successo, viene raggiunta in classifica al decimo posto. Il successo arriva al termine di una doppia rimonta, la prima messa a segno dalle ospiti, dopo che la Nottolini si era aggiudicata a 22 il primo set; poi la controrimonta delle bianconere che hanno chiuso al tie-break in scioltezza con un 15-11, con questo riepilogo complessivo dei parziali: 2522, 1425, 1925, 2523, 1511.

Queste le parole del presidente Bertini, a commento del match. "Ancora una battaglia, partita sempre combattuta, con alcuni alti e bassi. Il bicchiere è assolutamente più che mezzo pieno, soprattutto se si considera la reazione emotiva non scontata quando ci siamo trovati sotto a fine terzo set. Ora andiamo a chiudere il 2023 con un’altra vittoria".

In serie "C" il Mc Donald’s Porcari si gode al meglio il weekend di riposo dopo il successo nell’anticipo contro il Delfino Pescia: nessuna delle quattro inseguitrici fa punteggio pieno e, così, Porcari, che deve ancora riposare, vola rispettivamente a +5 e +6 su seconda e terza.

In serie "D" tutte a punti le lucchesi, a partire dalle due che si scontravano nel derby di giornata, quello della palestra "Martini", dove la Pantera Lucca ha avuto la meglio sull’Isotta Porcari per 3-2, con i seguenti punteggi parziali: 2519, 2025, 2522, 1925, 1513. Ko al tie-break anche per la MAV Autotrasporti Nottolini che cede 2-3 al Flora Buggiano (2517, 2523, 1825, 1725, 1215). Conferma il pronostico favorevole, invece, il System che batte 3-0 (2511, 2513, 2516) il Colle. Sulla base di questi risultati, la Nottolini rimane al quinto posto, con 15 punti e immediatamente dietro a 11 punti si forma un terzetto composto proprio da Porcari, Pantera e System.

Andrea Amato