Volley. La Montesport va ko. Timenet, prova di forza

La Montesport ritorna da Modena con una sconfitta arrivata dopo una partita combattuta con coraggio, ma che ha visto le locali imporsi meritatamente. Il primo set ha visto le locali partire con forza e approfittare di qualche errore delle montespertolesi e imporsi per 25-21. Nel secondo set l’atteggiamento delle ragazze montespertolesi è stato ancor più remissivo con un risultato finale di 25-12. A questo punto Barboni e Benini hanno richiamato le loro allieve a un maggiore impegno e i risultati si sono visti con un eloquente 26-28 che avrebbe riaperto la partita. Ma così non è stato: le emiliane sono ripartite di gran carriera e si sono imposte per 25-19, scavalcando così le montespertolesi in classifica.

In Serie C la Timenet Empoli ha rispettato con autorevolezza il pronostico battendo la Valdarninsieme con un secco 3-0 (25-21; 25-23; 25-17) in poco più di un’ora. Prosegue così la corsa di testa delle giallonere che ora hanno 5 punti di vantaggio sulla seconda. La Pallavolo Fucecchio purtroppo è incappata in una battuta d’arresto casalinga contro la Pietro Larghi (25-23; 23-25; 18-25;17-25) dopo una partita combattuta, ma le difficoltà delle bianconere, mancanti di alcuni elementi di spicco, sono apparse evidenti nei momenti topici della partita. Dopo un primo set vinto agevolmente, c’è stato il calo improvviso e le ospiti, particolarmente volitive, si sono imposte negli altri tre set.

La Montelupo Città della Ceramica, secondo pronostico, ha ceduto in casa all’Olimpia Poliri di Firenze seppur dopo una partita combattuta (15-25; 30-28; 18-25; 17-25). Purtroppo le ceramiste rimangono all’ultimo posto in classifica. L’Ap Pallavolo Certaldo ha ceduto in casa alle più quotate avversarie della Firenze Overst, (10-25; 21-25; 11-25) in poco più di un’ora. Il momento è difficile. In campo maschile il Jolly Volley Fucecchio ha iniziato nel migliore dei modi il Pool Salvezza, andando a vincere a Foiano della Chiana, contro la Norcineria Toscana, con un secco 0-3 e con parziali (18-25; 22-25; 20-25) che la dicono lunga sulla differenza di valori in campo.