Volley serie A2 femminile. San Giovanni, festa dopo la promozione. Bellano: "Il mio futuro? Sono pronto a restare»

È il tempo della festa e dei bilanci. L’Omag Mt San Giovanni è stata promossa in serie A1 e ha chiuso una Pool Promozione da record, con 10 vittorie su 10 e tutte da tre punti. Ed al timone di questa squadra c’è il coach Massimo Bellano. "Pur con la promozione già in tasca – parte dalla fine l’allenatore dell’Omag Mt – quella di Cremona è stata partita vera, le padrone di casa hanno schierato il loro roster migliore e noi abbiamo vinto grazie anche a ottime prestazioni di ragazze come Ravarini e Sassolini (20 punti a testa, ndr) che hanno dimostrato che potevano far parte di questa avventura. Sono davvero contento anche per loro, è stata una stagione straordinaria". Ora si guarda al futuro: Bellano resterà a San Giovanni in serie A1? "Non posso sciogliere le riserve ancora, dobbiamo parlare con la società per l’ufficialità, ma ho ottime sensazioni e potrebbe essere intenzione di entrambe le parti di voler proseguire. In questo momento c’è ottimo feeling e grande positività". Tutto lascia presagire che il coach, promosso di recente anche dalla Federazione Italiana Pallavolo a viceallenatore della nazionale B di pallavolo femminile, possa davvero restare a San Giovanni. La stagione resterà negli annali: è stata una splendida cavalcata.

"Noi dal 19 agosto, data del raduno, ci siamo detti che volevamo giocarcela con tutti e fin dall’inizio. Pur portando rispetto a tutte le squadre – osserva Bellano – non temevamo nessuno e piano piano i risultati ci hanno dato ragione. Passo dopo passo, eccoci qua". La vittoria finale è stata il giusto premio agli sforzi di squadra e società. Ma quale è stata la partita che ha segnato un cambio di marcia? "Qualcuno ha parlato della vittoria in Coppa Italia a febbraio – prosegue Bellano – Ma a mio parere, considerando l’atteggiamento delle ragazze dopo la partita, io credo che sia stata la reazione alla nostra sconfitta nella trasferta di Lecco in regular season dopo il 3-1 dove in un certo senso si era spenta la luce. Ho visto un atteggiamento ed una coesione negli allenamenti successivi che mi hanno fatto percepire un grande spirito di gruppo ed un volerci credere fino in fondo. Non abbiamo più avuto alcun cedimento arrivando alla Coppa Italia ed alla Pool Promozione con ancor più convinzione, ora ci godiamo questo bellissimo momento, davvero meritato". San Giovanni ha battuto tutte le big: Macerata, Messina, Brescia, Busto Arsizio e Trento, alcune più volte. Ora si gode la meritata promozione in A1.

Luca Pizzagalli