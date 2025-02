Volley serie B e B2 maschile e femminile. Polbottega inciampa. La Battistelli Blu vola

Serie B2. Nel femminile, buon avvio del girone di ritorno per la Battistelli Blu Volley Pesaro che in casa ha ragione dell’Ama San Martino in Rio con un 3-1 che fa bene al morale ed alla classifica. "Dopo le problematiche dell’ultimo periodo la partita poteva essere un trionfo o una capitolazione – spiega il presidente Alfonso Petroselli –, ma le ragazze si sono compattate ed hanno ritrovato l’entusiasmo". Ottima prova corale della Battistelli Blu Volley Pesaro che ritrova il sorriso in campo che si era smarrito e la convinzione che lavorando tutti uniti, staff tecnico, atlete e dirigenza, si possono raggiungere traguardi importanti. "Brave tutte e bravo coach Lorenzi per il lavoro svolto nell’ultimo periodo", chiude il massimo dirigente.

Altro stop per la giovane Megabox Vallefoglia in casa contro l’Hydroplants Soliera, perdendo per 3-0. "E’ stata una partita combattuta contro la terza forza del campionato – racconta coach Matteo Costanzi –. Abbiamo lottato per due set, nel primo siamo stati anche qualche punto avanti, nel secondo le ragazze sono state molto brave, abbiamo rimesso in piedi il parziale, ma poi non abbiamo avuto quel cinismo e quella cattiveria per osare".

Serie B. Nel maschile, la Battistellli Compressori Polbottega ha perso per 3-1 con la Sab Group Rubicone, pur giocando meglio. "Abbiamo iniziato giocando con troppa timidezza – interviene la vice di Marco Romani, Alice Bellazzecca –, come se fossimo poco fiduciosi della nostra pallavolo. Poi il parziale ha preso una piega differente e nel resto dell’incontro abbiamo cercato di dare del filo da torcere agli ospiti". La Sab Group è una formazione ambiziosa che non fa sconti: "Ci saremo meritati qualche punto – conclude Bellazzecca –, soprattutto per l’atteggiamento e la reazione che si sono visti in campo. Non ci si può lamentare di questa prestazione, ma è proprio da qui che si deve continuare a costruire un futuro più positivo e propositivo, soprattutto dal punto di vista mentale".

b. t.