Volley serie B2 e C maschile e femminile. Blu, ostacolo Lardini. Derby Virtus-Borgo

Serie B2. La Battistelli Blu Volley oggi alle 21 al PalaMegabox contro la Lardini Filottrano gioca la seconda partita in casa consecutiva. Dopo la vittoria contro Collemarino, le pesaresi sembrano aver ritrovato il buon gioco e recuperano Stefania Corna.

Serie C. Nel maschile, girone A, oggi alle 17,30 Montesi Pesaro-Ascoli: "Ascoli ci segue di un punto – dice coach Massimo Antonini –, all’andata hanno avuto la meglio vincendo al tie-break, sarà tirata". Alle 18 Falconara-Bertuccioli Bottega. Nel girone B, oggi alle 18 il derby Virtus Fano-Borgovolley: "Dopo la vittoria dell’andata – afferma coach Michael Angeletti – ci aspetterà un’altra battaglia". Il tecnico Palazzetti: "Nell’ultimo periodo siamo riusciti a risalire e vorremmo continuare a rosicchiare punti alle formazioni sopra di noi come la Virtus".

Nel femminile, girone A, oggi alle 18 Line Office Bottega-Offida. Così il centrale del Bottega, Valentina Mozzi: "Partita importante per la classifica e per il morale, fondamentale per riprendere sicurezza e risalire". Alle 21 Urbania, che ha chiuso il girone di andata al secondo posto, è di scena a Monte Porzio: "Andiamo in trasferta a San Costanzo contro Real Uau Volley. Partita non facile contro una squadra che ci ha messo spesso in difficoltà", avvisa il dirigente Loris Violini. Nel girone B, oggi alle 17 il Team 80 Gabicce va a Macerata. Dice il diesse Manuel Leonardi: "Comincia il girone di ritorno e dobbiamo ripartire senza sosta con la stessa voglia e determinazione del girone di andata per proseguire la nostra corsa". Alle 17,30 Telusiano-Virtus Fano: "Affrontiamo in trasferta la terza forza del campionato – avverte coach Marcello Ippoliti – che all’andata ci ha battuto con un netto 0-3. Vogliamo dimostrare che non c’è tutto questo divario. Alle 17,30 la Glasstech Volley Pesaro ospita Ancona: "Dobbiamo recuperare – spiega coach Rusalen – i punti persi nella prima parte del girone".

b.t.