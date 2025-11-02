La Vuelle batte Cremona e vola sola in testa alla classifica

Cremona, 2 novembre 2025 - Pesaro vince facile sul campo di Cremona: 75 a 95 ed è sola in testa alla classifica. Tifosi in festa e i sogni nel cassetto iniziano a prendere forma. La formazione di Leka schioda la partita ad inizio di ripresa dopo che i primi venti minuti di gioco si erano chiusi con i pesaresi avanti di 9 punti grazie soprattutto al duo Miniotas e De Laurentiis che si sono fatti sentire sotto i tabelloni. Una di quelle partite rare come le perle perché la formazione biancorossa ha sostanzialmente dominato chiudendo con 40 palle prese nell'area piccola contro le 31 dei padroni di casa. Gara comunque che si sfilaccia definitivamente nella ripresa anche perché la formazione di casa mette dentro il primo canestro su azione dopo cinque minuti di gioco. Fattore questo che ha fatto volare via la squadra di Leka che poi ha corso in discesa per tutto il resto della gara..

In campo, ed anche per molti minuti, il play americano Felder che sembrava addirittura in forse fino all'altro ieri. Il play dopo una apparizione tra la fine del primo ed il secondo quarto, alla fine ha tenuto il campo per 23 minuti anche se il suo apporto ai fini della vittoria è stato del tutto secondario perché ha chiuso con 5 punti con 0 su 1 da sotto e 1 su 3 da fuori.

Nella formazione pesarese oltre ai due pivot _ De Laurentiis 7 rimbalzi e Miniotas 10 _ ha visto un grande lavoro difensivo soprattutto di Bucarelli su Garrett, che in questo compito è stato alternato da Maretto. Bucarelli, fra l'altro, si è anche speso nel contenimento dei lunghi avversari che andavano a giocare in post basso e quindi in avvicinamento al canestro pesarese. Ottima la gara di Maretto che ha chiuso con bellissime percentuali anche in attacco perché ha chiuso il match con 3 su 4 da sotto e con 3 su 4 da fuori e il tutto è stato condito con un 4 su 4 dalla lunetta. Una vittoria rotonda quella della formazione di Leka che consolida il primo posto in classifica in solitudine e domenica, con inizio alle 12 e 30 affronta in casa la formazione di Scafati che non può essere incasellata tra le partite impossibili. Per Spiro Leka che era stato messo sulla graticola ad inizio di campionato una bella soddisfazione, anzi una bella rivincita anche se il percorso è ancora lungo. Che dire su Cremona? Che è possibile viste le percentuali di realizzazione avute ad inizio di ripresa, che tutti i giocatori vengano convocati per una seduta di allenamento alla.. slava: 24 ore di solo tiro.

m.g.

Il tabellino

ERRARONI JUVI CREMONA – VICTORIA LIBERTAS PESARO 75-95 (25-22; 44-45; 60-69)

FERRARONI JUVI CREMONA: Panni 10, McConico 12, Zugno 3, Del Cadia 4, Fiodo, La Torre 3, Barbante 3, Allinei 8, Di Croce ne, Garrett 13, Bartoli 6, Bortolin 13 Coach: Bechi

VICTORIA LIBERTAS PESARO: Trucchetti 5, Bertini 8, Maretto 19, Sakine, De Laurentiis 14, Tambone 15, Virginio 3, Felder 5, Bucarelli 6, Miniotas 20, Fainke ne Coach: Leka

Arbitri: Caforio, Chersicla, Praticò