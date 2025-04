Vuelle, ancora senza campo. E il primo maggio non si gioca

Pesaro, 30 aprile 2025 - Una situazione incredibile quella che si è venuta a creare alla vigilia del primo turno di play-in di basket A2, che serviranno a promuovere altre due squadre ai playoff promozione. Una nuova formula, sperimentata quest'anno, che però domani partirà solo per una parte del tabellone, con la sfida fra Avellino e Brindisi, mentre quella fra Pesaro e Torino ancora non si sa nè dove nè quando si giocherà. La Vuelle, all'ora di pranzo, aveva diramato un comunicato indicando la Baltur Arena di Cento come sede della partita, il 1° maggio alle ore 18, ma poche ore dopo questa ipotesi è crollata di fronte alla decisione della Questura di Ferrara, che ha vietato la gara per problemi di ordine pubblico, facendo riferimento agli scontri capitati fra la tifoseria emiliana e quella pesarese nello scorso match di campionato; oltre che la tifoseria di Cento è gemellata con quella della Fortitudo, prossima avversaria in caso di superamento del primo 'spareggio'. Un ginepraio dal quale non si è ancora usciti, ma almeno una certezza c'è: il 1° maggio non si gioca, per cui i fans biancorossi possono organizzare il pic-nic di festa e rilassarsi in attesa della notizia che aspettano ormai da diversi giorni. Una delle ipotesi più plausibili è che si giochi sabato 3 maggio al Palafiera di Forlì.