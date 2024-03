Weber è un disastro

Bryante WEBER (29 minuti, 2/5 da 2, 0/4 da 3, 5 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 1 assist, 4 punti) Fa più danni della grandine, non azzecca una scelta che è una e quando gioca così manda fuori giri tutto il team. Una delle peggiori prestazioni stagionali per lui. Voto 4.5

Langston GALLOWAY (26 minuti, 2/6 da 2, 3/9 da 3, 7/7 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 assist, 20 punti) Pimpante e volitivo all’inizio, viene limitato dai falli commessi in sequenza. Prova a fare qualcosa sulla strada del recupero ma non può riuscirci da solo. Voto 6

Mouhamed FAYE (23 minuti, 6/10 da 2, 5 rimbalzi, 2 perse, 1 recuperata, 12 punti) In avvio soffre molto Paulicap, poi viene fuori alla distanza, difende e lotta. Il biancorosso più positivo. Voto 6.5

Jamar SMITH (20 minuti, 0/5 da 3, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 5 assist, 2 punti) Non in gran serata e per di più limitato dai falli. Prova a mettersi al servizio della squadra, ci riesce a fasi alterne. Voto 5.5

Lorenzo UGLIETTI (14 minuti, 3/3 da 2, 3 rimbalzi, 2 perse, 8 punti) Nella serataccia di Weber, come regista fa meglio che può, mettendoci sicuramente più lucidità, ma incidendo relativamente. Voto 5.5

Tarik BLACK (12 minuti, 2/3 da 2, 2 rimbalzi, 5 perse, 4 punti) E’ ancora ben lontano dalla forma migliore, ma lo si sapeva. Un pelo meglio dell’esordio con Trento, ma giusto un pelo. Voto 5

Darion ATKINS (36 minuti, 2/3 da 2, 3/8 da 3, 2/2 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 stoppate, 1 assist, 15 punti) Come tutta la squadra parte bene nel primo quarto; poi, quando si spegne il lampadario del team la sua luce è una di quelle che si spengono per prime. Il volto peggiore del buon Darione, lo aspettiamo per il riscatto. Voto 5

Michele VITALI (28 minuti, 1/1 da 2, 2/4 da 3, 1/2 ai liberi, 7 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 1 assist, 9 punti) Si batte, si sbatte, prova a dare scosse emotive alla squadra, arpiona rimbalzi. Non tocca a lui prendersi la squadra in spalla, ma non demerita e si porta a casa la sufficienza. Voto 6

Sasha GRANT (3 minuti, 1/1 da 2, 1/2 da 3, 1 persa, 2 punti) Uno sprazzo di partita durante la quale fa in tempo a regalare una schiacciatona. N.G.

Matteo CHILLO (23 minuti, 0/2 da 3, 6 rimbalzi, 2 perse, 0 punti) Non gli riesce la classica partita dell’ex. In attacco non incide, in difesa subisce più del dovuto. Voto 5.5.

Gabriele Gallo