Wetech's Fides sfida San Vincenzo in gara 3 per la semifinale play-off

MONTEVARCHINon ce l’ha fatta la Wetech’s Fides a chiudere il conto con San Vincenzo bissando in trasferta il successo casalingo di domenica scorsa. Per approdare alla semifinale play-off della Conference Nord Ovest e aspirare alla serie B Interregionale di basket, i gialloverdi dei coach Paludi e Parigi questo pomeriggio alle 18 cdovranno battere in gara 3 i livornesi al palazzetto di viale Matteotti. Vittoriosi 93 – 89 in gara 1, i fidessini hanno perso 68 – 61 in riva al Tirreno al termine di un incontro equilibrato e che avevano condotto fino all’intervallo andando al riposo avanti per 34-29. A pesare sulla seconda sconfitta patita dalla dominatrice della stagione in 28 partite giocate sin qui i troppi errori al tiro e la scarsa precisione dalla lunetta con soli 23 liberi trasformati su 38.

Di conseguenza gli avversari sono riusciti a rimontare, confermandosi ostici e insidiosi. Non sono bastati alla Wetech’s i 19 punti di Lorenzo Neri e i 10 di Quaglia. Ci vorrà, allora, una maggiore determinazione per proseguire il cammino verso una categoria che alla Fides manca da 30 anni. Come sempre giocatori, staff e dirigenza fanno leva sull’apporto dei loro tifosi e infatti si prevede il tutto esaurito sugli spalti, tanto che è stato predisposto un nuovo ingresso per arrivare sulle tribune, attraverso la porta centrale del palasport.

Agli sportivi viene raccomandato di raggiungere per tempo l’impianto sportivo, almeno 20 minuti prima dell’inizio del match, proprio per la presenza certa di un numero consistente di spettatori. Coach Paludi, intanto, archivia il rammarico per il k.o. subito a San Vincenzo e detta la sua ricetta per la "bella" di spareggio: "Concentrazione e fiducia".

Giustino Bonci