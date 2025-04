Wetech’s Fides vince gara 1 dei play-off contro San Vincenzo: semifinale più vicina

Buona la prima nei play-off della Conference Nord Ovest, serie C toscana di basket, per la Wetech’s Fides che in gara 1 dei quarti di finale piega tra le mura amiche 93–89 il San Vincenzo. Adesso, per approdare alle final four di semifinale e sognare la promozione nella prossima B Interregionale i gialloverdi dei coach Riccardo Paludi e Lorenzo Parigi dovranno concedere il bis domani sera alle 21 in casa dei livornesi. Un’eventuale ’bella’ si giocherebbe nel prossimo weekend in Valdarno.

Come si può notare dal successo di misura, i fidessini hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per aver ragione degli avversari. Spesso, del resto, gli spareggi scrivono la storia di un torneo ben diverso dalla stagione regolare che, va ricordato, la Wetech’s ha dominato, vincendo 25 incontri su 26, sfoggiando il miglior attacco e la difesa meno battuta, nonché la differenza migliore tra punti fatti e subiti. Ad ogni modo era importante tenere botta di fronte ad un avversario di sostanza e rimasto in partita fino agli ultimi istanti. Spinta dai propri tifosi che confidano di rivederla in una categoria non frequentata da 30 anni, la Fides parte con il piglio giusto ma gli ospiti replicano colpo su colpo e il primo quarto si chiude sul minimo vantaggio (24–23). Non cambia il canovaccio dell’incontro nel secondo game e si va al riposo con i gialloverdi avanti 50–43. Sempre sul filo del rasoio la sfida riprende senza che i padroni di casa riescano a piazzare l’allungo decisivo. Lo dimostra il 67–64 alla fine del terzo quarto a favore dei valdarnesi che, tuttavia, conservano anche nel quarto tempino il prezioso vantaggio sino al più 4 definitivo.

Giustino Bonci