Whitty Summer Basket 2023: 9 squadre in gara a Cento per il titolo

Arriva la seconda metà di giugno e come tutti gli anni a Cento è tempo di Whitty Summer Basket, il torneo di basket all’aperto che si svolge nel campo allestito all’esterno della Baltur Arena. Quest’anno formula leggermente diversa rispetto agli ultimi anni. Dal 17 al 26 giugno saranno 9 le squadre, suddivise in 3 gironi, a contendersi la coppa alzata lo scorso anno da Impresa Merighi. Nella prima settimana si giocheranno le partite dei 3 gironi, da lunedì 23 giugno quarti di finale, semifinali e finale giovedì 26 giugno.

Come tutti gli anni, a bordo campo si potranno gustare i deliziosi piatti cucinati dalle varie associazioni che affiancano gli organizzatori del Wsb.

Veniamo ora chi sono e quali ambizioni hanno le squadre iscritte, raccontate sul sito web della manifestazione.

L’Impresa Merighi cercherà di difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma nel girone dei campioni in carica spicca la new entry Gruppo Erotico, autentica mina vagante del torneo: la squadra allenata da coach Folchi può contare su veterani di assoluto spessore come Cortese, Ranuzzi e Moreno. A completare il girone A ci pensa Franciosi & Cencar Team, guidata da coach Facchini con l’obiettivo di centrare i quarti di finale e giocarsi poi tutto nella fase a eliminazione diretta.

Il girone B si apre con una delle protagoniste delle ultime edizioni: Dinelli Sound, finalista per tre anni consecutivi e trionfatrice nell’edizione 2023. Il team si affida all’atletismo e al talento tecnico dei fratelli Ebeling, affiancati da un gruppo rinnovato di giovani promettenti sotto la guida di coach Spettoli. Con loro anche gli Schiocchi Ballers, squadra storica e pluricampionessa del Wsb, capitanata dall’inossidabile Luca Tedeschini. A completare il girone troviamo Filippo Murtas Rehab & Training, formazione ormai di casa al Wsb, costruita intorno al talento del “totem” Alessio Negri e alle intuizioni del suo coach.

Nel girone C, riflettori puntati sui “padroni di casa” de La Dolce Vita, che scendono in campo con il loro storico nucleo guidato dal talento di Andrea Tassinari. Novità in panchina: con Miky Parro nel ruolo di gm, sarà Giovanni Benedetto a dirigere la squadra, con l’ambizione di riportare il titolo a casa dopo ben 15 anni. A contendergli il passaggio del turno ci sarà il Team Poli, che ha allestito una rosa di primissimo livello, composta da numerosi protagonisti dei campionati di A2 e B nazionale. Riformata anche la collaudata coppia Poli-Talassi, già vincente nel 2008 con il Carnevale e nel 2014. Chiude il girone Benedetto Culture, la squadra delle giovanili della Benedetto XIV.