Williams mette in guardia: "Saranno tutte battaglie"
Priftis: "Entrare in Bcl sarebbe perfetto, ma ci esalteremo anche in Fiba Cup"
"Entrare in Bcl? Sarebbe perfetto. Se invece sarà Fiba Europe Cup l’affronteremo con l’obiettivo di andare il più avanti possibile". Ha le idee chiare Dimitris Priftis, coach della Una Hotels, a pochi giorni dal primo probante impegno di stagione, il Q-Round di Fiba Champions League in calendario a Samokov, in Bulgaria, a partire da venerdì. La formula è quella classica delle Final-Eight, se i biancorossi batteranno il Pelister Bitola (palla a due alle 15.30) torneranno in campo domenica contro la vincente della sfida Oradea e Anversa, altrimenti torneranno a casa. In caso di ulteriore successo si giocheranno l’approdo in Bcl martedì 23. Prima di tutto però c’è da affrontare la sfida del 19, e contro la truppa macedone la Pallacanestro Reggiana si presenta, assicura Priftis: "Nella migliore versione tecnica e fisica che a oggi si può avere con un importante valore aggiunto: ho un gruppo di giocatori di grande personalità e carattere, questo mi ha permesso di lavorare soprattutto sulla parte tecnica. Con l’obiettivo di diventare un team sempre più solido e con la chimica giusta". Reggio arriva al Q-Round anche in discrete condizioni atletiche:"abbiamo avuto vari problemini fisici, l’ultimo di Williams, ma niente di grave, e ci presenteremo in buone condizioni".
Poco si sa, a oggi, degli avversari del Pelister, anche loro impegnati in preseason, per questo Priftis chiosa: "Potremo vedere solo il video di un amichevole che hanno fatto sabato in Grecia, quindi dipenderà soprattutto da noi e da come riusciremo a imporre il nostro gioco". Conterà anche il livello di atletismo e fisicità da buttare sul parquet, potenzialmente, tre volte in cinque giorni, parole di Bryson Williams che l’annata scorsa, nelle fila dei turchi del Petkimspor con l’altro neoacquisto biancorosso, Echenique, il Q-Round lo ha vinto: "E’ importante arrivare al massimo livello possibile fisico e mentale, sapendo che ogni match sarà una vera battaglia. Noi siamo certamente tra le più attrezzate fisicamente, e dovremo far valere questo fattore. Ci vorrà anche grande intensità. So che giocherò parecchi minuti da centro, e darò il meglio". "Essere pronti a servire al massimo la squadra, seguendo i veterani della squadra che sanno già cosa vuole il coach". Questa invece l’aspettativa di Tomas Woldetensae.
Gabriele Gallo
