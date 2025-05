Willis Tio Tiagande rassicura i fan dopo l'incidente in semifinale playoff

"Volevo dire due parole a tutte le persone che si sono preoccupate per me, ho sentito tutto il pubblico vicino, è stato giusto un momento di spavento ma per fortuna non è successo nulla di grave. Ringrazio tutti quanti per i bei messaggi che mi hanno mandato". Con queste parole affidate ai canali ufficiali di Ferrara Basket, Willis Tio Tiagande (nella foto) ha rassicurato tutti sulle sue condizioni dopo l’incidente che si è verificato negli ultimi secondi di gara-1 di semifinale playoff, uno scontro di gioco che ha visto il "colored" biancazzurro perdere conoscenza per un paio di minuti e rimanere a terra privo di sensi, tra il panico generale e la preoccupazione dei 1300 della Bondi Arena. Per fortuna, tutto si è risolto al meglio: il ragazzo dopo essersi ripreso è stato trasportato precauzionalmente all’ospedale di Cona, dove la tac ed altri esami di rito hanno dato esito negativo, facendo tirare un sospiro di sollievo. Proprio come alla sirena del 40’ della sfida tra Adamant e Sangiorgese, al termine di un saliscendi non adatto ai deboli di cuore: avanti di 25 lunghezze in avvio di terzo quarto, Ferrara si scioglie come neve al sole, si inceppa contro la zona dei lombardi, e si fa rimontare clamorosamente, sbandando e rischiando di deragliare sul canestro di Bianchi a 10’’ dalla fine, valso il 70-71 in favore degli ospiti. In quegli attimi, però, successivi all’infortunio di Tio, è uscito fuori il carattere di un gruppo che ancora una volta ha dimostrato di tenere alla causa e di rispettare la maglia che difende in campo: merito a coach Benedetto per aver costruito in maniera egregia una rimessa che ha portato Marchini ad appoggiare al vetro il nuovo +1 a 4’’ dalla fine. E la difesa dell’ultimo possesso non ha concesso un tiro pulito alla "Sangio", incapace addirittura di arrivare al ferro, e di portarsi a casa così una vittoria che avrebbe avuto del clamoroso, visto l’andamento della gara, soprattutto nel primo tempo. Ferrara invece si è aggiudicata il primo round, ma domani sarà già tempo di tornare in campo, in un Pala Bertelli che si preannuncia infuocato e dove l’Adamant proverà a chiudere i conti per raggiungere la finalissima.

Jacopo Cavallini