17° Memorial Riccardo Neri e Alessio Ferramosca: Torneo di Calcio per Bambini Bisognosi

Sei squadre dilettanti e quattro professionistiche della categoria Esordienti I Anno (classe 2013). Questo il lotto delle partecipanti al 17° Memorial Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, organizzato dalla società Castelfiorentino United in ricordo dei due giovani calciatori tragicamente scomparsi nel 2006 al Centro Sportivo della Juventus a Vinovo (To).

Si parte venerdì dalle 17 con i due triangolari dilettanti: al Neri di Castelfiorentino si sfideranno Castelfiorentino United, Colligiana e Up Poggibonsi, mentre al Gonnelli di Gambassi Terme ci saranno Virtus Montaione Gambassi, Affrico e Giovani Fucecchio 2000. Sabato dalle 16 spazio poi al Neri per il girone C con Juventus, Bologna e la vincente del primo triangolare e al Gonnelli per il gruppo D con Pescara, Sassuolo e la prima classificata dell’altro ‘gironcino’.

Infine domenica dalle 16 le finali: a Gambassi le due dal settimo al decimo posto, a Castelfiorentino le altre. Il torneo sarà presentato venerdì alle 20.15 nel corso di una cena al ristorante Boscotondo di Gambassi Terme (prenotazioni direttamente al ristorante o a 0571 629112, 335 290800 o 338 7748533), condotta dal giornalista Mario Tenerani. Presente anche il Ct della Nazionale Luciano Spalletti.

L’intero ricavato della manifestazione contribuirà alla raccolta fondi in aiuto a bambini "speciali" bisognosi di cure.