1ª, 2ª e 3ª categoria: gli anticipi. Campeginese flop. Mandrio frena

In Prima (girone C) perde la Campeginese (15) in casa col Viadana (22): 2-0 per i gialloblù con gol di Buoli e dell’ex Reggiolo Bozzolini. I ragazzi di Campegine restano impantanati in zona playout: questa è la quarta sconfitta consecutiva.

In Seconda (girone D) solo pari per la Virtus Mandrio (34) a Reggiolo (25). Gialloverdi che restano secondi a -2, ma oggi il Novellara può allungare. Vantaggio di Crema al 58’, ma al 74’ il pari di Umeroah per i biancorossi di Rubiera. Nel girone E, tra Consolata (16) e Borzanese (23) finisce 0-0: risultato che permette ai reggiani di restare in scia per i playoff.

In Terza, sempre più capolista lo Sporting Cavriago (41): successo con un pirotecnico 5-3 sul Rivalta (30), terzo in classifica. La manita ha le firme di Redeghieri (43’), Piacentini (50’), Facchini (60’), Ausuenimen (93’), e un’autorete all’83’. Per il Rivalta gol di Marguglio (44’), Mbaye (49’) e Banse (86’). Nel girone modenese 3-0 del Fosdondo (15) sul Real Montale (11), ossigeno per la salvezza. Doppietta di Ghizzoni e un autogol.