1ª e 2ª categoria. Gambassi in casa. A Poggio a Caiano c’è il Santa Maria

Rialzare la testa dopo gli ultimi 2 ko consecutivi è l’obiettivo odierno del Gambassi, che nel girone C di 1ª Categoria riceve alle 14.30 la Ginestra. I termali hanno 4 punti in più in classifica, ma gli ospiti hanno centrato proprio fuori casa la loro fin qui unica vittoria, subendo per altro un solo gol. Scendendo in 2ª Categoria alla stessa ora nel girone D al Mediceo c’è Ponte a Cappiano-Aurora Montaione: in casa i calligiani hanno raccolto solo 4 dei loro 11 punti, mentre gli arancioblù valdelsani in trasferta hanno racimolato un solo punto. Nel girone F infine doppio impegno fuori casa per Monterappoli e Santa Maria. I primi, dopo aver staccato il pass per il 3° turno di Coppa Toscana, andranno a far visita alla capolista imbattuta Pietà 2004. Il Santa Maria sarà invece di scena a Poggio a Caiano, appena un punto sopra in graduatoria, forte delle ultime due vittorie consecutive senza incassare reti.