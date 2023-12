1ª e 2ª categoria: match con la Nuova Real Metauro. Pesaro con Ottaviani

Prima categoria girone A (14,30). Il programma di oggi: Nuova Real Metauro-Pesaro Calcio. "Sarà una gara difficile – dice il ds della Nuova Real Metauro Andrea Berloni – affrontiamo una bella squadra e che ha una classifica non veritiera. Noi abbiamo qualche defezione ma chi sarà della partita non sarà da meno". Nel Pesaro calcio è disponibile l’ultimo arrivato il portiere Filippo Ottavi (’98). S.Costanzo-Avis Montecalvo. Gara probante per la capolista che viene da 8 vittorie consecutive. Il S. Costanzo è reduce dal successo sul terreno della Vadese. Poi: Lunano-Osteria Nuova. Athletico Tavullia- Real Altofoglia; Falco Acqualagna- S.Veneranda; Mercatellese- Usav Pisaurum; Peglio-Maior. Domani (14,30), Audax Piobbico- Vadese. Derby sentito e sicuramente con tanti tifosi ad assistere alla partita.

Seconda categoria girone A. Il programma di oggi: Ca Gallo-Vis Canavaccio (14,30); Frontonese-Schieti (ore 15); S.Cecilia Urbania-Atletico Luceoli (rinv.); Santangiolese-Avis Sassocorvaro (14,30); Tavernelle- Piandimeleto (14,30); Valfoglia Tavoleto-Casinina (14,30); V.Apecchio-Piandirose (14,30). Domani: O.Macerata Feltria-Carpegna (15). Girone B (14,30): A.River Urbinelli-Della Rovere; Cuccurano-Gradara; Hellas Pesaro-Csi Delfino Fano; Marottese Arcobaleno-Isola di Fano; Monte Porzio-Real Metauro 2018 (ore 15); Pontesasso-Arzilla; Real Mombaroccio-Carissimi 2016; Villa Ceccolini-Muraglia.

am.pi.