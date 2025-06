3° Memorial Davide Astori: Torneo di Calcio Giovanile all'Us Affrico

Divertimento e rispetto, sono queste le linee guida del 3° Memorial Davide Astori. Pubblico delle grandi occasioni e tante personalità ieri mattina all’Affrico per la cerimonia inaugurale presentata da David Guetta.

"Una manifestazione - afferma la presidente Us Affrico Valeria Pisacchi - che unisce competizione e sani valori educativi e sportivi, per onorare la memoria dell’indimenticato capitano della Fiorentina".

Il torneo prevede 16 squadre maschili categoria Pulcini 2014 e 2015 e uno femminile under 12. Girone 1: Affrico Bianco, San Marco Avenza, Santa Maria, Prato. Girone 2: Fiorentina, Porta Romana, Virtus Rifredi, Cattolica Virtus. Girone 3: Pontedera, Olmoponte, Follonica Gavorrano, Montevarchi. Girone 4: Affrico Viola, Fucecchio, Pistoiese, Tau Altopascio. Girone femminile Under 12: Affrico, Siena, Tau Altopascio, Livorno. Partite oggi e domani sui campi Us Affrico ‘Vincenzo Lapenta’ e San Marcellino.

Al torneo sono abbinati premi e riconoscimenti di rilievo che sono stati consegnati ai giornalisti volti di Sky Vanessa Leonardi e Alessandro Bonan, all’arbitro di Serie A e B Simone Galipò, all’allenatore Filippo Gori e alla storica figura Us Affrico Diego Mecocci, premio speciale per il giovane calciatore della Sales Alessandro Bugli per il gesto di fair play. Riconoscimenti per le giovani promesse viola: Tommaso Rubino, Riccardo Guidorizzi, Gianmaria Fei. Tra i presenti: Marco Burgassi del Comune di Firenze, Paolo Mangini presidente Figc-Lnd e Innocenzo Mazzini, Francesco Cesari presidente Calcio fair play, i dirigenti Affrico Luca Giotti e Alessandro Tonelli, l’ex viola Renato Buso e tanti altri.

Ora spazio al calcio giocato, evidenziato l’importanza dei vivai e delle società dilettanti per il futuro dei giovani e del calcio a tutti i livelli.

Francesco Querusti