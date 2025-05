73° Torneo della Montagna: 17 squadre in gara tra Dilettanti e Giovanissimi

Vernice movimentata per il 73° Torneo della Montagna che quest’anno vedrà al via 17 squadre nei Dilettanti e Giovanissimi (quattro in più rispetto alla scorsa estate). Nella cornice dell’Onda della Pietra, ieri le società hanno scelto a larga maggioranza una delle due formule proposte dal Csi: 3 gironi da 4 e un girone da 5 club, mentre è stata subito scartata la proposta dei due gironi da 6 e uno da 5. Molto più discussa la formula per scegliere le 8 ammesse ai quarti di finale, specialmente per il girone a 5 squadre per il quale è stata votata una formula alternativa che, dopo le prime 5 giornate, elimina l’ultima classificata e prosegue con due turni di spareggi fra gli altri 4 team con passaggio delle prime due. In questo modo la prima del girone D non ha la garanzia di passare il turno, a differenza degli altri tre gruppi che promuovono le prime due.

Sarà un ritorno durissimo per il Castellarano che affronterà Felina, Villa Minozzo e Cervarezza, le ultime due finaliste dell’ultima edizione. Curiosità intorno al rientrante Trinità della Saccardi band che dovrà misurarsi con la combattiva Querciolese, al Tricolore Carpineti Valestra di Muratori e al ritrovato Castelnovo Capitale affidato a Davide Peila. Confermata l’assenza del pluriscudettato Vettus. Il via l’8 giugno, turno infrasettimanale il 18 giugno per il girone D, mentre il 24 e 25 giugno sarà la volta dei gironi A, B e C. Il girone D il 29 giugno escluderà l’ultima classificata per poi concentrarsi sugli spareggi del 2 e 6 luglio.

Finalissima nella serata di sabato 26 luglio al Centro Coni. Girone A: Spqm, Baiso, Collagna, Cerredolo. Girone B: Castellarano, Felina, Villa Minozzo, Cervarezza. Girone C: Querciolese, Trinità, Tricolore Carpineti Valestra, Castelnovo Capitale. Girone D: Cavola, Leguigno, Borzanese, Gatta, Olimpia Roteglia.

Il torneo Juniores (40ª edizione) avrà 11 squadre. Girone A: Gatta, Montalto, Cervarezza, Felina, Querciolese, Leguigno. Girone B: Tricolore Carpineti Valestra, Villa Minozzo, Borzanese, Trinità, Castelnovo Capitale. Passano le prime tre, con le vincitrici dei gironi direttamente in semifinale. Il via martedì 10 giugno con finalissima giovedì 24 luglio a Vezzano, sera in cui ci sarà pure la finalissima Amatori.