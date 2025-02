75ª VIAREGGIO CUP. Il Pontedera rinuncia. Dentro la Vis Pesaro

È già saltata una squadra alla Viareggio Cup. Come purtroppo brutta abitudine, una delle squadre che era stata messa nel tabellone iniziale a distanza di pochi giorni dal sorteggio viene subito a mancare. Chi non prenderà più parte alla 75ª Viareggio Cup è il Pontedera, che ha rinunciato alla partecipazione al torneo. Al suo posto subentra la Vis Pesaro, al debutto assoluto alla Coppa Carnevale. Il girone 4 dunque ora è così composto: Torino, Asteras Aktor (Grecia), Vis Pesaro, Ojodu City (Nigeria). La 75ª Viareggio Cup, riservata alla categoria giovanile Under 18, inizierà lunedì 17 marzo (con la gara inaugurale allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago) e si concluderà poi lunedì 31 marzo con la finale che torna allo stadio dei Pini.