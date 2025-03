75ª Viareggio Cup. Sarà Fiorentina-Genoa la finalissima ai Pini

Lunedì alle 15 allo stadio dei Pini “Torquato Bresciani“ di Viareggio (che riapre finalmente dopo 7 anni di chiusura, rimesso a nuovo) la finale della 75ª edizione del Torneo di Viareggio (categoria Under 18) sarà Fiorentina-Genoa, con diretta tv su Rai Sport. Nelle semifinali di ieri la Viola ha battuto 2-1 il Sassuolo al “Buon Riposo” di Seravezza grazie alle reti di Puzzoli al 29’ del primo tempo e di Sturli al 37’ del secondo dopo il provvisorio pari neroverde a firma Acatullo a metà ripresa su splendida punizione dal limite. Il Genoa invece ha avuto la meglio sul Torino al “Ferracci” di Torre del Lago battendo i granata con risultato all’inglese: il 2-0 è stato un micidiale uno-due tra il 33’ ed il 35 della seconda frazione di gioco, assestato da Miragliotta e Riolfi.

La Fiorentina così si è presa la rivincita sul Sassuolo dopo il k.o. coi neroverdi nel 2023 nello stesso stadio, sempre in semifinale. I gigliati di mister Capparella hanno giocato un’ottima gara, con sugli scudi la coppia centrale di difesa Sadotti-Batignani. La Fiorentina torna così in una finale del Torneo di Viareggio a distanza di 7 anni dall’ultima volta (lì fu sconfitta dall’Inter 2-1 in quella che era stata anche l’ultima finale giocata allo stadio dei Pini). L’ultima finale invece per il Genoa risale a 6 anni fa quando al “Picco” di La Spezia finì k.o. ai rigori contro il Bologna. I grifoni di Ruotolo hanno eliminato il Torino attraverso concretezza, cinismo e solidità: il migliore in campo dei rossoblù ancora una volta è stato il figlio d’arte Colonnese. Per la Viola, che la Coppa Carnevale non la vince dal lontano 1992, sarà la 18ª finale della storia al ‘Viareggio’ mentre per il Genoa (che la vince dal 2007) sarà la 5ª finale. La Fiorentina ha vinto otto volte il Torneo, il Genoa due.

red.viar.