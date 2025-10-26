91° minuto. Pirozzi: "Andava chiusa, rigore da rivedere»

C’è una vecchia regola, non scritta, nel calcio, che dice che, se le partite non le chiudi, rischi, poi, di pareggiarle. E quello che è successo ieri alla Lucchese a San Giuliano, quando non ha avuto la capacità, la furbizia, la personalità di portare fino alla fine il gol di vantaggio realizzato da Bartolotta (terzo centro stagionale, dopo una caparbia azione dal fondo di Piazze). E si è fatta raggiungere in pieno recupero su rigore, concesso da un direttore di gara assolutamente inadeguato. Di qui il rammarico espresso a fine gara da Pirozzi (foto).

"C’è la rabbia giusta per l’epilogo – ha detto il trainer – di una partita che è stata più battagliata che giocata contro un avversario tosto ed esperto, proprio come mi aspettavo. Onestamente l’approccio non è stato dei migliori, tant’ è vero che, nella prima mezz’ora, abbiamo concesso troppo campo agli avversari; poi ci siamo ripresi".

"Dopo il vantaggio – ha aggiunto l’allenatore – abbiamo sfiorato ancora il gol che ci avrebbe dato la vittoria e, poi, in pieno recupero, c’è stato quel rigore, con i ragazzi che mi hanno detto che non c’era niente". "Peccato – ha aggiunto il tecnico – per questo. Nel secondo tempo avremmo potuto chiuderla, invece loro hanno cominciato a buttare più palloni verso la nostra area di rigore, alla ricerca del pari che, alla fine, hanno trovato su un rigore che solo per curiosità, perché ormai la partita è finita, vorrei rivedere".

"Ora – conclude Pirozzi – dobbiamo ripartire dal secondo tempo e dalla mezz’ora del primo, perché, tra tre giorni, ci aspetta un’altra gara contro una Sestese che, tra l’altro, si è riposata". Da sottolineare che, nel finale, la Lucchese aveva in campo, forse, troppi giovanotti, come Xeka ed Onu, contro i marpioni come Di Paola, Borgia e Cornacchia. Il pari di San Giuliano, con oltre 500 tifosi rossoneri al seguito, ha fatto saltare la media dei due punti a partita nel secondo poker di gare. La Lucchese soffre troppo di… pareggite.

Emiliano Pellegrini