91° minuto. Pirozzi: "Felice, la squadra sta crescendo»

Una Lucchese decisamente migliorata sotto il profilo della gestione complessiva della partita – soprattutto nei momenti più topici del match –, ha conquistato i primi tre punti del campionato, oltrettutto in campo esterno, il neutro di Agliana e contro uno Zenith Prato considerato un po’ da tutti come una delle formazioni più attrezzate del campionato. Di qui la soddisfazione espressa a fine gara da Pirozzi (foto).

"Sono felice – ha detto il trainer – sia della prestazione di tutti i ragazzi, sia, ovviamente, per la vittoria, in considerazione delle tante assenze, compresa quella di Picchi durante il riscaldamento. Venivamo anche dalla partita di coppa e, in qualche modo, avremmo potuto pagare sulla distanza. Invece la squadra ha retto fino alla fine, rischiando veramente solo in un’ occasione, quella di Del Pela".

"Bene tutti quanti – ha proseguito il tecnico – , al di là del risultato sono contento per tutti. Si stanno facendo trovare tutti pronti e stanno crescendo: sia il gruppo che l’identità di squadra". "Ci prendiamo questi tre punti – ha chiosato Pirozzi – e, ovviamente, non dobbiamo di certo vedere la classifica. Ci vogliano ancora cinque-sei gare per avere un quadro più veritiero delle reali forze in campo. Questo è un gruppo giovane; l’unico sotto il 2000 era il capitano Pupeschi. Santeramo? Non sono abituato a lamentarmi. Se uno sta male ci vuole il suo tempo perché recuperi, mi auguro nel minor intervallo possibile. Dovrebbe trattarsi di affaticamento. Picchi ha avuto un problema nel riscaldamento".

Da ricordare che era assente, ma questo si sapeva, anche Piazze, per infortunio. Anche ieri ad Agliana, campo largo, tribuna coperta e gradinata capienti, erano presenti oltre 300 sostenitori rossoneri che, al termine della gara, hanno a lungo applaudito ed incoraggiato giocatori e staff tecnico, al gran completo, corsi verso il settore per ringraziare dell’incitamento ricevuto per tutta la patrita.

Emil. Pell.