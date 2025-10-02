91° minuto. Pirozzi: "La prima volta che passo ai rigori»

La Pantera si… regala il Viareggio nei quarti di finale di coppa, grazie ad una vittoria con il brivido, contro un "ruvido" Perignano, perché i rossoneri… scavano il gol del pari al novantesimo e, poi, sono più bravi degli avversari nei tiri dal dischetto.

Soddisfatto, al termine, il trainer Pirozzi (foto). "E’ la prima volta – afferma – , da quando alleno, che la mia squadra vince ai calci di rigore. In un certo senso me lo sentivo, tant’ è vero che, alla vigilia, ne abbiamo provati una dozzina, con quei ragazzi che, poi, sono stati scelti per risolvere una partita che è stata combattuta contro un avversario che, nel secondo tempo, si è chiuso a difesa del vantaggio che è stato, in parte, conseguenza di un nostro errore".

"Dico bravi ai ragazzi – poi ha aggiunto – , perché non hanno mai mollato. E sono contento, perché ho avuto la possibilità di far riposare qualcuno che era affaticato per l’impegno ravvicinato di domenica scorsa. E sono anche contento per le risposte che hanno dato, anche chi è entrato nella ripresa e nel finale, come Ragghianti che ho inserito per dare una mano a Galotti. Ora ci riposiamo un giorno e, da domani, testa al derby di Forte dei Marmi di campionato, dove ci aspetta un’altra “battaglia”, come lo saranno un po’ tutte in questo girone".

"Penso – ha concluso Pirozzi – di recuperare Santeramo, mentre per Picchi e Piazze bisognerà aspettare ancora qualche settimana". Particolare curioso: il giocatore che al novantesimo ha pareggiato è stato Rotondo, lo stesso che ha, poi, fallito il suo calcio di rigore.

Sul versante opposto Pacifico Fanani, il trainer del Perignano, si è detto "soddisfatto per la prestazione, un po’ meno per il risultato che, con un pizzico di attenzione, nei minuti finali, avremmo potuto fare nostro".

"Avevamo un centrocampo –ha concluso il tecnico ospite – con uomini che avevano poco minutaggio. In fondo, però, siamo usciti, credo, a testa alta, contro un avversario di nome Lucchese".

Emiliano Pellegrini