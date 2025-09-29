91° minuto. Pirozzi: "Preferisco vincere 1 a 0 che 4 a 3»

Dopo l’allenatore della Pro Livorno Gassani – che ha fatto i complimenti ai suoi per la grande partita disputata in uno stadio da categorie superiori ed ha riconosciuto il gesto tecnico di Bartolotta in occasione del gol-partita – , è arrivato in sala stampa Sergio Pirozzi che, prima di dirsi soddisfatto del risultato, ha voluto fare un omaggio.

"A nome mio personale e della squadra – ha affermato – mando un abbraccio forte ai familiari e agli amici di Marco (Sordelli, ndr), il tifoso rossonero scomparso prematuramente nei giorni scorsi. Credetemi, non è la solita frase di circostanza, ma qualcosa che sento veramente".

Poi il trainer ha attaccato con la sua disamina. "Il risultato? Preferisco sempre – ha sottolineato Pirozzi – vincere 1-0 che 4-3. Da notare che avevamo 19 anni complessivamente in meno rispetto al Pro Livorno. L’erba del “Porta Elisa” cresce e cresciamo anche noi. Forse è stata un po’ troppo “gialla” in mezzo al campo, ma presto migliorerà con il recupero di tutti. Rispetto ad altre prestazioni c’è stato un miglioramento netto sulla fase del gioco". Quindi il discorso è scivolato sull’impegno ravvicinato di mercoledì contro il Perignano.

"Ora – ha aggiunto – pensiamo alla coppa. Da domani tutti di nuovo in campo. Picchi? E’ affaticato, ma per il momento scendono in campo quelli che stanno meglio. Abbiamo rischiato in fase difensiva sul finire della gara. Forse la potevamo chiudere prima. Riad centravanti? Siamo corti, devo pensare che, nell’attuale composizione della “rosa”, c’è un sostituto solo per quanto riguarda la punta centrale. Ma avevo previsto che avrei, poi, cambiato nel secondo tempo, con l’inserimento di Galotti e lo spostamento di Riad sulla fascia".

"Ottobre – chiude il trainer – sarà pieno di impegni ravvicinati; intanto mi prendo questi tre punti contro un avversario scorbutico, oltre al miglioramento del gioco e al recupero di Lorenzini. Avanti con fiducia".

Emil. Pell.