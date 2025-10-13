91° minuto. Pirozzi: "Troppi errori, ma il pari è buono»

La "pareggite" ha contagiato le squadre di testa come Zenith, Viareggio, Lucchese, Belvedere e Massese. A conferma, forse, che non c’è, almeno al momento, la squadra che possa prendere il largo. Anche i rossoneri, dopo un bel primo tempo, impreziosito dal bel gol di Lorenzini, hanno subìto il ritorno degli esperti giocatori del Belvedere che, complice una sbavatura di Pupeschi, hanno portato a casa un pareggio, risultato, nel complesso giusto.

Della giornata con tante "ics" ha parlato anche Pirozzi, nel dopo partita. "Mi tengo questo pareggio – ha detto il trainer (foto) – . Il rammarico è che abbiamo sbagliato diverse cose. Da stasera ci prepariamo per la sfida contro il Viareggio. Peccato, perché abbiamo commesso errori difensivi che, di solito, non commettiamo e, quando abbiamo subìto il gol, ci sono stati dieci minuti di sbandamento. Poi, però, nel finale, la squadra si è ripresa ed ha chiuso in avanti con il Belvedere che si era messo a cinque in difesa, inserendo un giocatore di grande personalità come Blanchard. Siamo andati in difficoltà in un paio di circostanze che, di solito, leggiamo bene. Ma credo anche che la squadra abbia disputato un buon primo tempo, con tante belle giocate".

Poi Pirozzi ha accennato all’ennesimo gol annullato per fuorigioco. "Ci sono stati – ha affermato il tecnico – alcuni episodi discutibili. Certo è che con i fuorigioco qualche problema gli arbitri ce li stanno creando".

"Bene – ha concluso l’analisi il trainer – Ragghianti che ha fatto a sportellate con tutti, come sono soddisfatto del rientro di Picchi, Piazze e Lorenzini. Picchi deve crescere fisicamente: se sta bene, è un giocatore importante; davanti abbiamo avuto qualche incertezza al momento di concludere e abbiamo perso l’attimo giusto, ma non ci dimentichiamo che hanno pareggiato quasi tutti. Da oggi, come ho già detto, testa al Viareggio".

Emiliano Pellegrini