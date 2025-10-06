91° minuto - Qui Lucchese. Pirozzi: "Soddisfatto, cresceremo davanti»

Un pareggio onesto, che ha permesso alla Lucchese di mantenere l’imbattibilità, ma non più la vetta della classifica.

"Sono soddisfatto – ha detto Pirozzi – , perché abbiamo collezionato 8 punti nelle prime partite. E’, altresì, evidente che dobbiamo migliorare nella finalizzazione della manovra, mentre in difesa abbiamo concesso poco. Peccato per il fuorigioco fischiato sul gol di Caggianese. Adesso avremo tempo e spazio per preparare al meglio le prossime partite".

"Sansaro? Nel primo tempo – ha aggiunto il tecnico – lo avevo visto non al meglio fisicamente, anche perché veniva da una serie di partite consecutive, dove aveva sempre giocato. La sfida in Coppa Italia contro il Perignano può aver influito nel finale di una partita tirata contro una buona squadra. Nei primi 45’ abbiamo riempito male l’area di rigore, mentre nel secondo, con l’ingresso di Riad, abbiamo “spaccato” la partita. Il nostro punto di forza è la compattezza e la forza di un gruppo che sa soffrire. Piazza e Picchi? Ieri si sono allenati al “Porta Elisa”, speriamo di recuperarli per la prossima partita".

Emiliano Pellegrini