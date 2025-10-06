91° minuto - Qui Real Forte Querceta. Verdi: "Punto importante, continuare così»

"Un punto importante, contro una squadra blasonata". Il tecnico del Real Forte Querceta, Matteo Verdi, è soddisfatto al termine dello 0-0 casalingo contro la Lucchese. La squadra mantiene l’imbattibilità in campionato (una vittoria e tre pareggi) e ha dimostrato di potersela giocare alla pari anche contro chi è costruito per stare ai vertici.

"La squadra – dice Verdi – ha dato tutto quello che aveva. Nel primo tempo, forse, eravamo un po’ nervosi e poco lucidi. Nel secondo tempo abbiamo gestito meglio diverse situazioni e abbiamo anche avuto tre o quattro occasioni per segnare". Verdi si prende il punto e tante buone indicazioni. Il Real Forte Querceta ha una chiara intelaiatura di gioco, prova a giocare palla a terra e ha una stabilità difensiva niente male. Adesso serve un salto di qualità nella metà campo avversaria.

"I ragazzi – conclude il trainer – meritano solo applausi. Si allenano con grande impegno durante tutta la settimana e queste prestazioni premiano il loro impegno. Avanti così".

Mich. Nard.