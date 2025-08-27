A 35 anni da Santa Sofia al Tagikistan: "Porterò i ragazzi al mondiale under 17"

Giuseppe Igbeare, 35enne di Santa Sofia, da luglio è entrato nello staff tecnico della nazionale di calcio under 17 del Tagikistan in qualità di vice allenatore. Un traguardo importante dopo un percorso professionale e di studi tutto dedicato al settore giovanile. Pochi giorni fa era in Indonesia, per un quadrangolare internazionale che, oltre al Tagikistan e ai padroni di casa, coinvolgeva anche il Mali (vice campione d’Africa per questa categoria d’età) e Uzbekistan (vincitore della Coppa d’Asia).

"Dopo la laurea in scienze motorie a Urbino e un anno di Erasmus a Vigo, nella regione spagnola della Galizia – spiega Giuseppe (nella foto) – è nata la passione per allenare nei settori giovanili. Ho iniziato il percorso nel mio paese natale a Santa Sofia e di questo sarò sempre riconoscente alla Asd Calcio e alla sua dirigenza. Poi sono passato al Forlì in D, alla Vis Pesaro in C e al Crotone in A". Poi è ritornato ancora a Santa Sofia dove era iniziata, nel frattempo, l’esperienza del Bologna Academy: "Ho avuto la possibilità di affinare nuove tecniche di conduzione dei gruppi giovanili in fruttuosi stage di formazione a Bologna guidati dai migliori tecnici rossoblù. Insomma ho accumulato esperienze su esperienze".

A gennaio Igbeare è arrivato in Tagikistan con la Juventus Academy Dushanbe ed è stato nominato capo allenatore di tutti i gruppi di calciatori nella fascia d’età 13-17 anni. In seguito a giugno ha partecipato a Torino alla Juventus World Cup Academy vincendo la finale a Vinovo con gli atleti classe 2012. "È stato un bel risultato. Poi, a luglio, mi è stata data la possibilità di fare una prova di un mese con la nazionale under 17 del Tagikistan alla fine della quale ho ottenuto l’incarico che tanto sognavo". Eccolo dunque nell’ex repubblica sovietica con un impegno ambizioso: "A novembre parteciperemo alla coppa del mondo che si svolgerà in Qatar. Il percorso di preparazione e di avvicinamento ci vedrà impegnati in diversi camp incontrando n alcune squadre prestigiose di alcuni paesi. Saranno test molto utili per affinare l’approccio ai mondiali sia da un punto di vista mentale che fisico".

Igbeare è molto conosciuto a Santa Sofia dove vivono i genitori: Barry, ingegnere elettronico originario della Nigeria e consulente di numerosi progetti per l’Unione Europea, e la mamma Giuseppina Cavallucci insegnante di italiano in pensione. E sono tanti gli amici ai quali Giuseppe è molto legato. Nel paese dell’alta valle del Bidente ha svolto incarichi professionali anche per la cooperativa di comunità Rigenera. Ha un figlio di 4 anni. "Si chiama Ayodele Antonio Amos. Voglio dedicare a lui questo mio importante incarico".