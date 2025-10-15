A Baiso è gran sfida tra ex. Luzzara-Boretto, che sfida

Mercoledì (ore 20.30) a tutto derby per l’insolito debutto in ottobre della Coppa Italia di Promozione. Tutte in campo le 14 reggiane che si affrontano in ben 6 derby ricchi di spunti: sagra degli ex di turno in Baiso/Secchia-Castellarano col ritorno da avversari negli ospiti del trainer Paolo Lodi Rizzini e del difensore Nicola Cani; sull’altra sponda freschissimi ex il difensore Paglia e il centrocampista Bertolani passati in estate nel club dei calanchi.

Serata particolare anche per l’ex difensore Dario Castrianni che debutta sulla panchina del Casalgrande proprio contro il Masone, club nel quale ha chiuso la carriera da giocatore. Guiderà la squadra insieme a Cristian La Monica, allenatore della squadra Juniores.

Ritorna dopo un anno esatto il derby di Coppa fra Sammartinese e Bagnolese con rendez-vous da ex di turno per il difensore Pederzoli, il fantasista Liguoro e il super bomber Zogu, terzetto passato in estate alla rifondata corte rossoblù.

Dopo aver vinto due anni fa questa competizione centrando così il pass per il ritorno in Eccellenza, il percorso dello Sporting Scandiano riparte dal match contro il Vezzano.

Nell’altro raggruppamento tanti ex anche in Luzzara-Boretto a partire dal trainer rossoblù Luca Iotti e dal bomber Issam Ennamli che contribuirono allo storico approdo dei biancazzurri nella Serie A dei Dilettanti.

Sul palcoscenico del "Borelli" va in scena il derby della Bassa fra Virtus Correggio e Riese. Rivali invece parmensi invece per Bibbiano/San Polo e Montecchio rispettivamente opposte a Monticelli e Carignano.

Il riepilogoMacroarea A: Bibbiano/San Polo-Monticelli al "Bedogni" di Bibbiano; Carignano-Montecchio; Luzzara-Boretto; Virtus Correggio-Riese.Macroarea B: Baiso/Secchia-Castellarano; Masone-Casalgrande sul campo B di Masone; Sammartinese-Bagnolese; Sporting Scandiano-Vezzano.

In caso di parità al 90’, si procederà direttamente con i calci di rigore.

Federico Prati