A caccia del riscatto. Crocetti: "Tolentino, bastano due vittorie di fila per ritrovarsi nei piani alti»

Digerire la sconfitta in un derby non è mai facile, se poi si tratta della sfida contro la rivale Maceratese diventa ancor più complicato metabolizzare il knock out. Così il Tolentino si divide tra la necessità di lasciarsi alle spalle le "scorie" del derby perso domenica e il bisogno di ritrovare la forza mentale per arrivare a un pronto riscatto nel match con l’Urbino, in programma domenica alle 15 al "Della Vittoria". Gli stimoli per farlo possono derivare dal fatto che l’avversario di turno è una "signora squadra", ambiziosa e ben organizzata, attualmente quinta in classifica con 38 punti all’attivo. Giocarci contro e batterla può significare un rilancio decisivo per affrontare al meglio le ultime gare della stagione. Mancano 6 turni alla fine del campionato. "Nelle ultime gare il Tolentino ha sciupato quanto di buono era riuscito a creare al termine del girone di andata – dice il direttore sportivo Giorgio Crocetti – ed è un peccato perché la squadra era comunque riuscita a risollevarsi bene dalla zona di classifica in cui era finita. La stagione però non è finita e, siccome questo è un campionato tanto difficile quanto equilibrato, basta vincere due partite di fila per ritrovarsi di nuovo nei piani alti. Viceversa basta perderne due ed ecco che si precipita verso i play out. Ora ci aspetta una partita complicata contro un avversario forte come l’Urbino. Bisognerà fare attenzione scendendo in campo con la giusta motivazione". A livello di assenze non ci sono squalifiche e torna in panchina pure l’allenatore Matteo Possanzini.

m. g.