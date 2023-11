A caccia del riscatto. La Sangiustese di scena a Urbania

"La società si attende una risposta forte dalla squadra". È quanto dice Daniele Gianfelici, diesse della Sangiustese Vp, alla vigilia della gara a Urbania dopo un avvio di stagione molto difficile conclusosi con l’esonero del tecnico Dario Bolzan e squadra ora affidata a Massimo Ciccioli, tecnico della Juniores. "Andiamo ad Urbania – aggiunge il diesse – con grande determinazione per fare una partita gagliarda e tosta. Non ci agevolerà il terreno di gioco in erba, visto che noi siamo abituati al sintetico, ma questo non deve essere un alibi così come alcune assenze che lamentiamo, tra cui il capitano Omiccioli. Dobbiamo dare il massimo sin dal primo minuto, restare lucidi e concentrati, cercando ad ogni costo di portare a casa il punteggio pieno. Ora anche l’Urbania è affamata come noi di punti. Hanno una buona posizione di classifica e venderanno cara la pelle. Non possiamo sottovalutare nessun aspetto".