A caccia del riscatto. "Maceratese a Sora con tanta fiducia»

C’è fiducia sul progetto, di cui Possanzini fa parte, avviato lo scorso anno dalla Maceratese e quella fiducia non è venuta meno nonostante le tre sconfitte di fila. Stefano Serangeli, direttore generale della Maceratese, fa il punto della situazione alla vigilia della trasferta a Sora dove alle 16 i biancorossi giocano la quarta giornata del campionato di serie D. "I dirigenti – aggiunge – devono prendere le decisioni a mente fredda e non è il caso di farla tragica dopo questo inizio in salita. Serve tempo, noi vogliamo invertire la rotta e abbiamo il potenziale per riuscirci".

Ma adesso si pensa alla sfida di oggi a Sora. "Ci attende un avversario di categoria, che può contare su elementi importanti. Sin dall’inizio eravamo consapevoli che sarebbe stato un campionato difficile, ma la squadra ogni volta scenderà in campo per vendere cara la pelle. Sentiamo su di noi la responsabilità dei molti tifosi che ancora una volta hanno dimostrato tanto affetto e domenica, dopo la sconfitta con il Fossombrone, hanno ribadito la fiducia. Non solo, oggi saranno numerosi a Sora e loro sono il nostro valore aggiunto".

Il direttore generale ritorna sul match con il Fossombrone che ha ribaltato la rete iniziale del biancorosso Sabattini. "Il pareggio – dice – è nato da un fallo non rilevato e il raddoppio su una punizione battuta magistralmente all’incrocio, alla fine abbiamo colpito la traversa. Ritengo che si debbano analizzare attentamente le tre gare perché con un pizzico di attenzione in più e di fortuna l’esito sarebbe potuto essere differente". Ma adesso c’è da pensare alla gara di Sora con l’allenatore Possanzini che potrebbe contare di nuovo su Lucero, De Angelis e Ruani, assenti domenica col Fossombrone, mentre c’è un punto interrogativo su Gagliardi, l’ex giocatore esterno dell’Ascoli accusa qualche problema dopo essere stato toccato duro nel match di domenica scorsa. A Sora servirà una Maceratese molto più attenta, per evitare quegli errori che in questa categoria si pagano a caro prezzo, e capace di sfruttare le occasioni.