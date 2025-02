A caccia di conferme. Il Matelica a Urbania con problemi di formazione

Il Matelica gioca oggi in casa dell’Urbania un match importante per classifica e morale. L’allenatore Ettore Ionni affronta la trasferta con qualche problema di formazione. Rientra, dopo un turno di squalifica il difensore centrale Siciliano, ma non ci sono Lucarini e Aquila, entrambi appiedati dal giudice sportivo per somma di ammonizioni a seguito del "giallo" rimediato domenica scorsa nel match contro il Monturano Campiglione.

Si tratta di due assenze importanti perché Lucarini è stato finora il punto di riferimento inamovibile della retroguardia e sta disputando davvero un ottimo campionato. Aquila, invece, attraversa un buon momento di forma e dà equilibrio al centrocampo. Vista la scelta di sette giorni fa di schierare Ziroli al centro della difesa in coppia con Lucarini, a causa dell’assenza di Siciliano, è lecito pensare che il tecnico Ionni ripeta la "mossa" anche con l’Urbania, mettendo di nuovo Ziroli centrale assieme – stavolta – al rientrante Siciliano, con Montella (under) a destra e Giovannini a sinistra.

A metà campo, invece, il sostituto di Aquila è l’ex Maceratese Gomis, il quale però ha caratteristiche fisiche e tecniche molto diverse: è forte sulle palle alte e a centrocampo rappresenta un ottimo baluardo davanti alla difesa. Per quanto riguarda infine il reparto avanzato, Ionni attende le indicazioni dello staff sanitario per capire se potrà schierare oppure no il forte Strupsceki, rimasto a riposo domenica scorsa a causa di un infortunio muscolare.

