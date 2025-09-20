A caccia di riscatto. "È una Maceratese arrabbiata e delusa»

"Siamo delusi e arrabbiati per il risultato a Ostia, ma vogliamo continuare quel tipo di gara disputata nelle prime due giornate, arriviamo male a questo appuntamento come classifica, ma seguendo comunque un percorso di crescita". Matteo Possanzini, tecnico della Maceratese, non nasconde la delusione per la classifica perché dopo due gare la squadra è ancora ferma a zero punti. Domani alle 15 ci sarà il Fossombrone all’Helvia Recina - Pino Brizi in una gara che nasconde più di un’insidia. Le due partite alle spalle hanno lasciato un insegnamento. "Abbiamo toccato con mano il livello della D - spiega Possanzini - in cui si può anche perdere qualora non si dovesse fare la prova perfetta". La squadra potrà contare su due frecce in più: il centrocampista Nasic ha oramai recuperato dall’infortunio che lo ha tolto di mezzo a inizio anno, inoltre c’è l’esterno Gagliardi, arrivato poco tempo fa dall’Ascoli sul quale si ripongono le speranze che possa fare compiere alla squadra un ulteriore salto di qualità. In questi mesi la squadra ha dimostrato di avere un’identità ben precisa. "Da quando sono a Macerata - dice Possanzini - abbiamo una fisionomia chiara. Ci stiamo impegnando affinché i tifosi si appassionino alla squadra, loro ci stanno trascinando e quando un ambiente condivide tutto ogni cosa diventerà più semplice". Dall’altra parte i biancorossi troveranno il Fossombrone che ha 2 punti grazie al pareggio colto a Chieti e a quello casalingo con l’UniPomezia. Affronteremo la Maceratese nel momento peggiore. Troveremo una squadra – dice il tecnico dei pesaresi – arrabbiata, che ha fame di punti, che ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato per le prestazioni offerte e questo fa sì che la determinazione dei biancorossi sia al massimo". Giuliodori avverte i giocatori per le insidie della gara di domani. "La Maceratese ha un’impronta ben precisa, definita e davanti – sottolinea – è forte con Osorio e compagnia bella, ultimamente hanno anche rinforzato la fase offensiva con l’arrivo di Gagliardi. Dovremo stare attenti nella fase difensiva". Anche la Maceratese dovrà prestare attenzione. "Noi - spiega Giuliodori - dovremo fare la nostra gara e provare a vincerla sfruttando al massimo le nostre qualità e caratteristiche, ma dovremo stare attenti alle qualità della Maceratese".