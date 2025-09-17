A caccia di riscatto. Morazzini:: "La Sangiustese vale molto di più»

"Sarà una Sangiustese decisa a riscattare le prime due giornate di campionato che non rispecchiano il vero valore della squadra". Nicolò Morazzini, difensore dei rossoblù, parla del match di ritorno di oggi in Coppa Italia contro la Civitanovese. "All’andata – ricorda – la partita è finita in parità (1-1) e noi oggi dovremo disputare una gara come il primo tempo giocato a Civitanova. Non solo, dovremo fare quanto ci chiede l’allenatore per tutto l’arco della partita e poi sapere gestire i momenti difficili che possono capitare durante un match. Inoltre dobbiamo puntare sul gioco perché rappresenta la nostra arma". Dall’altra parte ci sarà una Civitanovese che vorrà cancellare il passo falso in campionato a Fermo e confermare quanto di buono fatto vedere all’andata in Coppa Italia. "Ci attende un avversario in salute, capace di pareggiare in casa contro una squadra forte come il K Sport e poi è uscita battuta all’ultimo secondo a Fermo: è iuna realtà da affrontare con la massima attenzione. Oggi ci attende una gara importante per il morale".