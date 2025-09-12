A caccia di riscatto. Sangiustese, col Fabriano ingresso gratis

Ingresso gratuito per la partita Sangiustese-Fabriano Cerreto, lo ha deciso la società rossoblù. "Si tratta – si legge nella nota del club – di un’iniziativa fortemente voluta dai presidenti per accogliere la comunità, dai nostri sostenitori alle famiglie dei tesserati, per la prima partita ufficiale casalinga della stagione". I rossoblù devono riscattare il passo falso di domenica a Montefano. "Ai giocatori – ha detto il tecnico Luigi Giandomenico – ho detto che non è possibile staccare la spina fino a quando l’arbitro non fischia la fine". Il tecnico si riferisce al gol vittoria dei viola con Nardacchione che ha segnato lasciato libero in area di colpire la palla di testa. "Avevamo fatto una buona prova nel primo tempo, dopo il gol avremmo potuto segnare ancora ma poi ci siamo seduti. Era però una gara da finire in parità". Ma adesso si volta pagina. "C’è da fare una maiuscola prova contro Fabriano, una squadra che mi è piaciuta ed ecco perché dovremo stare attenti. Noi dobbiamo mettere in pratica ciò che sappiamo fare e non smettere di giocare come successo". Magari nel finale di Montefano la squadra ha accusato le conseguenze di una preparazione ancora non del tutto smaltita. "Abbiamo caricato tanto, ma nel finale abbiamo commesso un errore perché non si possono perdere le distanze in quel modo".