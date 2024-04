A Castelvetro. Pari fra Terre e Castelfranco. È un punto che ’non serve’

terre di castelli

1

castelfranco

1

TERRE DI CASTELLI: Venturelli, Saccani (44’ Sakaj, 73’ Prandini), Pigozzi, Carta (57’ Ferrari), Bruno, Pampaloni, Iori (64’ Scarlata), Malo (73’ Stanco), Esposito. A disp. Auregli, Gozzi, Toure’, Esposito E. All. Domizzi V.

CASTELFRANCO: Gibertini, Barbolini, Marconi, Ceccarelli, Laruccia, Fiorentini (73’ Zironi), Mantovani (79’ Barani), Nait (70’ Timperio), Ferrara, Giordano, Cantarello (85’ Calabro). A disp.: Cavallini, Pepe, Caselli, Di Marcello. All. Cattani

Arbitro: Gippetto di Reggio

Reti: 64’ Cantarello, 75’ Prandini Note: ammoniti Ferrara, Dembacaj, Marconi, mister Cattani, Roncaglia e Aldrovandi

È un pari amaro per due quello di Castelvetro. Il Terre di Castelli dice addio al sogno rincorsa al primo posto a -8 dalla vetta, mentre il Castelfranco è matematicamente fuori dai playoff. Dopo due chance per Ferrara ed Esposito, al 29’ Venturelli è bravo su Barbolini. Nella ripresa dopo 2’ Malo calcia a colpo sicuro ma il tiro viene salvato, sulla respinta Gibertini mura anche Luca Esposito con un miracolo. Al 52’ Ferrara incrocia da sinistra, paratona di Venturelli. Al 64’ ancora Ferrara si accentra da destra e libera al tiro Cantarello che in diagonale fa 1-0 ospite. Mister Domizzi mette i 4 attaccanti con Stanco e Prandini e proprio il 2006 (foto, che in settimana farà un provino con la Virtus Entella che lo ha notato al Torneo delle Regioni) su cross di Pigozzi controlla e scarica in porta l’1-1. Passano 5’ ed è Stanco ad avere la palla in testa del vantaggio ma la sua girata esce di poco. Nel finale tre palle gol per la Virtus con Ceccarelli (tiro da fuori parato), Ferrara rimpallato ed Barbolini sulla cui conclusione è super Venturelli.