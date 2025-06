A chi va la Coppa disciplina. Quanto è cattivo il Pontedera

E’ stato un Pontedera un po’...cattivello. Agonisticamente parlando ovvio. A dirlo è la graduatoria finale della Coppa disciplina 2024-25, redatta ogni anno in relazione ai provvedimenti disciplinari irrogati del giudice sportivo durante il campionato. Sulle 58 squadre che hanno preso parte alla Serie C (mancano le due escluse Taranto e Turris) i granata si sono piazzati al 34esimo posto, dunque nella seconda metà, con 40,46 punti. A vincere la Coppa disciplina è stato l’Arzignano Valchiampo, squadra veneta del girone A (nella quale milita l’ex Giacomo Benedetti) con un punteggio di 15,75, secondo il Potenza, nel girone C, con 17,86 e terza la Virtus Verona, nel girone A, con 17,70, mentre la più "cattiva" è stata il Messina con 231,95 punti, che ha preceduto la Lucchese con 222,25 punti e la Triestina con 181,98 punti, tutte e tre formazione finite ai play out (solo il Messina è retrocesso). La squadra più "corretta" del girone B, quello del Pontedera, è stata la Pianese, sesta nella graduatoria generale, con 18,63 punti, quella più "scorretta", come detto, la Lucchese, 57esima nella classifica totale. Al conteggio dei punti da attribuire contribuiscono quattro componenti: quella societaria, quella dirigenziale, quella dei tecnici e quella dei calciatori. Relativamente alle sanzioni ricevute dai protagonisti in campo, cartellini gialli e cartellini rossi, nelle 38 partite il Pontedera ha subito 4 espulsioni durante la gara, una per doppia ammonizione (Espeche in Pontedera-Ternana, 2a giornata) e tre per rosso diretto (Italeng in Carpi-Pontedera, 8a giornata, Martinelli in Pontedera-Torres, 9a giornata e Corona in Pontedera-Carpi, 27a giornata). I cartellini gialli complessivi sono stati 94, distribuiti a 23 giocatori, ma il calciatore più ammonito non è stato un difensore come si potrebbe pensare, bensì il centravanti Italeng, che oltre all’espulsione di cui sopra si è fatto ammonire ben 14 volte, seguito da Pretato, un difensore, con 9 e Ladinetti con 8. Da quando il Pontedera è tornato nel mondo del calcio professionistico, ossia dal torneo 2012-13, peggio del 34° posto di quest’anno aveva fatto solo nella stagione 2017-18, nella quale aveva chiuso in 38a posizione. Poi era arrivato 27° nel 2019-20, 26° nel 2014-15, 21° nel 2023-24, 20° nel 2018-19, 19° nel 2022-23, 15° nel 2015-16, 6° nel 2021-22, 4° nel 2013-14, 2° nel 2016-17 e primo ben due volte, nel 2012-13 e nel 2020-21. E’ vero che la Coppa disciplina non attribuisce promozioni né retrocessioni, però vedere i due trofei vinti che fanno bella mostra di sé nella sede granata, è comunque una bella soddisfazione.

Stefano Lemmi