A Crespellano passa l’Inter. Non è mai Primavera. Arriva un’altra sconfitta

BOLOGNA0INTER3

BOLOGNA: Pessina; Puukko, Ivanisevic, Tomasevic, Papazov; Jaku, Nordvall (21’ st Negri), Barbaro (9’ st Labedzki); Longoni (1’ st’ Tonin), Addessi (9’ st Battimelli) (31’ st’ Castaldo), Ravaglioli. A disp. Happonen, Markovic, De Luca, Di Costanzo, Baroncioni, Mazzetti. All. Colucci.

INTER: Zamarian; Aidoo, Re Cecconi, Maye, Cocchi (31’ st Motta); Berenbruch, Bovo, Topalovic (31’ st Venturini); De Pieri (33’ st Pinotti), Lavelli (38’ st Spinaccè), Quieto (21’ st Mosconi). A disp. Michielan, Alexiou, Della Mora, Garonetti, Cerpelletti, Vukoje. All. Zanchetta.

Arbitro: Rispoli di Locri.

Reti: 2’ st Topalovic, 25’ st Lavelli, 31’ st Cocchi.

Continua il momento negativo della Primavera che non è più capace di vincere. Anche l’Inter passa a Crespellano, con i ragazzi di Leonardo Colucci sconfitti per 3-0. Dopo un primo tempo in parità, le reti dei nerazzurri arrivano tutte nel secondo tempo, con Topalovic ad aprire le marcature e poi Lavelli e Cocchi a fissare il risultato. Eppure nella prima frazione era stato proprio il Bologna ad andare vicino al gol, con Simone Addessi a tu per tu con Zamarian ma l’attaccante non è stato capace di dare la giusta potenza alla sua conclusione, finendo per farsi neutralizzare l’occasione. Ravaglioli e compagni rimangono così ancora fermi a 23 punti in classifica, al terzultimo posto con solo Sampdoria e Udinese alle spalle.

L’arrivo di Leonardo Colucci in panchina a metà gennaio aveva portato con sé la speranza di dare una svolta alla stagione dopo la prima parte di campionato che aveva visto i rossoblù partire bene e poi perdersi faticando più del previsto. Dopo un mese però il bilancio è tutt’altro che incoraggiante: i 3 punti mancano dai primi di novembre del 2024 e in 8 partite sono stati raccolti solo 5 pareggi e 3 sconfitte. La squadra è ancora a caccia di un’identità ben precisa, con l’infortunio di Ebone ad inizio stagione che ha tolto certezze in fase offensiva e i problemi fisici i Byar a non dare l’apporto giusto in mezzo. Ora la Primavera del Bologna dovrà tornare subito a lavorare, con il prossimo impegno fissato per sabato 1 marzo alle 11 a Bergamo contro l’Atalanta nell’ambito della 28ª giornata mentre il prossimo impegno casalingo sarà domenica 9 marzo alle 13 nello scontro diretto con la Sampdoria.

Gianluca Sepe