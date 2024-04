A fondo Mezzolara, doppia beffa di rigore

SANGIULIANO CITY

2

MEZZOLARA

1

SANGIULIANO (4-3-3): Manfrin 6,5; Atzeni 6 (32’ st Annoni sv), Bruzzone 6, Ronchi 6 (45’ st Lupano sv), Girgi 6; Palesi 6, Salzano 7, Sighinolfi 6 (10’ st Sensoli 6); Qeros 6 (17’ st Guerrini 6), Makni 7, Cogliati 6 (26’ st Ghiozzi). A disp. Barotac, Robbiati, Brogno, Mutton. All. Ciceri 7.

MEZZOLARA (4-3-3): Malagoli 6; Andolina 6, Chelli 6 (24’ st Vinci sv), Cavazza 6 (24’ st Pecchia sv), Cavina 6; De Meio 6, Dominici 6 (31’ st Vecchio sv), Landi 6, Benedettini 6 (18’ st Alessandrini 7), Bovo (8’ st Tzvetkov), Muro. A disp. Bisazza, Cestaro, Fini, Pellielo. All. Roselli 5.

Arbitro: Guiotto di Schio 6.

Reti: 26’ pt Salzano su rigore, 36’ pt Makni su rigore, 48’ st Alessandrini.

Note: ammoniti Dominici, Muro, Girgi.

Beffa per il Mezzolara, battuto da un cinico San Giuliano che già nella prima frazione aveva dimostrato la propria concretezza. Un partita comunque non semplice per i lombardi, decisa solo da due calci di rigore, sui quali in verità ci sono stati pochi dubbi, ma con pochissime occasioni da rete. Primo pericolo di marca emiliana con Dominici che si trova a tu per tu con Manfrin bravo a opporsi in tempestiva uscita. All’11’ De Meio sugli sviluppi di un angolo impatta in girata, ma alza troppo la mira. Sangiuliano che si accende al 13’ con Qeros che però spara alto da buona posizione in piena area di rigore. Ancora il 10 di casa cerca la soluzione vincente con Malagoli fuori dai pali, ma calcia troppo debole e la difesa fa muro. La partita si sblocca al 26’ quando Palesi, su schema da angolo, si libera al tiro, ma il pallone viene toccato con il braccio da un difensore.

Dagli undici metri si presenta Salzano che spiazza Malagoli. Dopo un colpo di testa di Makni, su suggerimento dalla sinistra di Girgi, ecco il secondo calcio di rigore per il San Giuliano. Questa volta è lo stesso Makni che viene steso al termine di una bella azione corale. Tocca proprio a lui trasformare il rigore. Nella ripresa l’inerzia della partita non cambia con i padroni di casa che si limitano più che altro a controllare. Il Mezzolara cerca qualche timida sortita come al 12’ con Benedettini che però non impensierisce Manfrin. In pieno recupero l’unica disattenzione della squadra di Ciceri permette ad Alessandrini di trovare il gol del 2-1 finale.