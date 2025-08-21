A Grosseto c’è solo la Pistoiese. Dominio arancione allo Zecchini

Fermare questa Pistoiese? Non è stato possibile per nessuno, al momento. Prima il Celle Varazze, poi il Pisa (che però milita tre categorie più in alto) e ieri il Grosseto: tutte e tre hanno rimbalzato, facendosi anche del male, contro la squadra arancione. Il messaggio che hanno dato Andreucci e i suoi ragazzi allo Zecchini è di quelli scritti in stampatello maiuscolo e probabilmente anche in grassetto: "Quest’anno, prima di festeggiare, ci saranno da fare i conti con noi". Nella quinta amichevole del proprio precampionato, la Pistoiese ha battuto 0-2 il Grosseto di Paolo Indiani, altra corazzata che, così come gli arancioni, ha il dichiarato obiettivo di vincere il campionato. Eppure, nonostante sulla carta i valori fossero simili, in campo non c’è di fatto mai stata partita. L’Olandesina ha dominato in lungo e in largo, annichilendo il Grifone in entrambe le fasi di gioco e chiamando più volte agli straordinari il portiere maremmano, l’ultimo a mollare dei suoi.

Le due reti di Pinzauti e Maldonado, entrambe giunte nella ripresa, sarebbero potute essere almeno un paio in più se gli arancioni avessero avuto maggiore lucidità negli ultimi sedici metri. Paradossale invece, sul fronte opposto, che il primo e unico tiro nello specchio di marca Grosseto sia arrivato solo al secondo minuto di recupero del secondo tempo. Che la giornata potesse sorridere alla Pistoiese si era visto già nei primi minuti, con due ottime chance costruite da Biagi, devastante in mezzo al campo, sulle quali Cardelli si è fatto trovare attento. Al 23’ tegola per Andreucci, che deve sostituire Cuomo per infortunio. L’Olandesina non abbassa i ritmi e sfiora altre due volte il vantaggio, prima con Pellegrino, poi, in chiusura di frazione, con Polvani. A fine primo tempo, nonostante il dominio ospite, il punteggio non si schioda dallo 0-0.

Al rientro in campo sono ancora gli arancioni a fare la voce grossa e dopo tre giri di lancette ecco anche il meritato vantaggio: Diallo, immarcabile per larghi tratti, va al tiro in diagonale, Cardelli si supera ma non può niente sul tap-in sotto misura di Pinzauti. Trovato il vantaggio la Pistoiese continua a tenere il pallino del gioco, anche dopo le numerose sostituzioni effettuate da Andreucci a metà ripresa. Il Grosseto non si fa mai vedere, gli orange invece sì e allo scoccare del 45’ c’è anche il raddoppio di Maldonado, autore di una punizione lenta ma beffarda dalla distanza. Al fischio finale, Bertolo e compagni escono dal gruppo tra gli applausi dei sostenitori presenti allo Zecchini: la stagione ufficiale deve ancora iniziare, ma l’entusiasmo in casa arancione è già grande.

Michele Flori