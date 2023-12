A Grumelo del Monte durante un match di serie D. Ambulanza nel pantano, i calciatori la fanno ripartire

GRUMELLO DEL MONTE (Bg)

L’infortunio di un giocatore, l’arrivo dell’ambulanza e un... incredibile imprevisto. C’è voluta la buona volontà di tutti i calciatori in campo e una discreta dose di fair play per risolvere il problema durante il match Real Calepina e Crema del campionato di serie D (girone B). Il fatto è accaduto a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo: dopo venti giri di lancette l’attaccante ospite Francesco Pio Russo s’è fatto male, rendendo necessario l’immediato intervento dell’ambulanza. Ma il mezzo di soccorso, una volta arrivato sul posto, s’è impantanato nel fango e così i giocatori di tutte e due le squadre hanno deciso di unire le forze: insieme hanno cominciato a spingere l’ambulanza bloccata nella pozzanghera, sforzo non vano visto che il mezzo è riuscito a ripartire tra gli applausi dei presenti al “Libico“ di Grumello. Russo è stato portato in ospedale per accertamenti.