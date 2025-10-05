A Gubbio per vincere la prima trasferta: "Ci sono i presupposti per poter fare bene"

Dare continuità alla vittoria di Forlì. Sta qui lo stimolo maggiore che spinge il Pontedera verso la trasferta serale di Gubbio (la squadra è partita stamani). Dopo aver raccolto 7 punti nelle prime 7 giornate, la formazione di Leonardo Menichini cerca di rimettersi in cammino anche lontano dal Mannucci, dove ha conquistato un solo punto in 3 gare, consapevole del fatto che domenica prossima sarà attesa da un viaggio ancor più complicato di quello odierno quale sarà Ascoli. Da Gubbio, nel campionato scorso, i granata, già allenati dall’attuale tecnico, tornarono a casa con una vittoria che fu il primo crocevia per risalire la china della classifica, quindi ora…. "Quindi ora è inutile stare a fare paragoni con l’anno scorso - taglia corto Menichini – perché adesso ci sono altre squadre, altri uomini e un altro allenatore (quest’anno c’è Di Carlo sulla panchina umbra, ndr). Quello che invece vogliamo fare, è dare continuità di prestazioni e di risultati. In questo gioco la continuità del risultati è fondamentale per dare autostima. Sappiamo che il Gubbio è una buona squadra, quarta in classifica, dotata di giocatori bravi, con un attacco fotte formato da giocatori come Spina, Tommasini (l’ex di turno, ndr), La Mantia…. Diciamo anche che è una squadra esperta, che fa poco minutaggio e quindi sarà una gara difficile. Ci vorrà un Pontedera determinato, concentrato, che ha voglia di fare un bel risultato".

Il tecnico comunque lascia trasparire ottimismo: "Ci sono i presupposti per poter fare bene, riconosciamo il valore dell’avversario, come ho detto, ma abbiamo rispetto di tutti, paura di nessuno. Quello che voglio è una partita attiva, dove tutte le volte che abbiamo la palla dobbiamo offendere, dobbiamo fare una bella fase di non possesso, perché tutte le squadre che ci stanno davanti hanno preso pochi gol. Il Gubbio solo cinque". "Ma accanto a questo – riprende l’allenatore granata – servirà fare attenzione a non commettere falli nelle zone di difesa, perché i nostri avversari hanno giocatori importanti anche sui calci piazzati, sia in chi mette la palla che in chi va a concludere. In questo campionato non c’è nulla di scontato, per cui dobbiamo essere pronti a controbattere in tutte le zone del campo e a proporre quelle che sono le nostre giocate e le nostre qualità, sempre con entusiasmo e convinzione. Perché voglio una squadra convinta nei suoi mezzi, umile e affamata". Rispetto al match col Forlì tornano disponibili Corradini e Nabian, restano out Migliardi e Tarantino. Inizio alle 20,30, dirige Aldi di Lanciano.

Probabile formazione (4-2-3-1) : Biagini; Paolieri, Corradini, Vona, Perretta; Manfredonia, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Ianesi; Battimelli.

Stefano Lemmi