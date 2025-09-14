A Miramari i conti non tornano: "Farinelli è stato spinto alla schiena"

Il Forlì esce sconfitto dal ‘Morgagni’ e cade per la seconda volta in campionato, ma il tecnico biancorosso Alessandro Miramari si dice soddisfatto della prestazione dei suoi: "Dispiace per la sconfitta però ritengo che sia lo stesso canovaccio delle altre tre partite finora disputate: due ci hanno premiato e due no, ma sono state quattro partite equilibrate". Il mister continua: "Nel secondo tempo l’avevamo iniziata molto bene, il gol chiaramente ha modificato l’equilibrio, dopo loro hanno abbassato il baricentro ma è stata una partita in cui a tratti abbiamo giocato solo noi".

Plausi anche per gli avversari, che inanellano il quarto risultato utile consecutivo: "Abbiamo affrontato una squadra molto forte fisicamente – continua Miramari – e diciamo che collettivamente non abbiamo impattato i primi minuti nel modo giusto, quindi abbiamo perso tutti i duelli davanti, a metà, dietro".

Diversi poi gli episodi controversi, soprattutto nella ripresa, in particolare il gol annullato a Coveri alla metà del secondo tempo per un presunto fuorigioco segnalato direttamente dal direttore di gara. Il tecnico forlivese spiega che dalla panchina è stato impossibile capire l’effettiva regolarità della rete, poiché "non c’era l’immagine, né da parte di Sky, né da parte del Football Video Support", per cui "la scelta di campo prevale su tutto", conclude Miramari. Da segnalare anche il rigore negato a Farinelli, abbattuto da due difensori avversari. L’arbitro ha inizialmente lasciato proseguire ma il Forlì ha deciso di utilizzare la sua seconda ‘carta’ del Football Video Support. Anche dopo la revisione, l’arbitro non è tornato sui suoi passi. Il tecnico dei biancorossi si dice convinto che l’azione fosse "fallo tutta la vita, è una spinta nella schiena di un giocatore che è già passato in mezzo a due avversari, in cui uno lo spinge e l’altro lo chiude".

Polemiche quindi per il tecnico biancorosso sull’arbitraggio del signor Bozzetto: "Non siamo soddisfatti di come è stata gestita la partita, ma questo è sotto gli occhi di tutti. Anche solo i nove minuti che ha dato alla fine, con delle perdite di tempo clamorose".

Sergio Tomaselli