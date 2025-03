A Montegiorgio. Casette Verdini pareggia. La rete è di Gentilucci

Montegiorgio

1

Casette Verdini

1

: Battistelli, Beleggia (56’ Novara), Marziali, Misin, Tarulli, Sako, Verdecchia (82’ A. Milozzi), Vignaroli, Tracanna (91’ Zamputi), M. Milozzi (70’ Ribichini), Paolini (64’ Frinconi). All. Di Stefano.

CASETTE VERDINI: Carnevali, Ferrari (48’ Poloni), Ciurlanti, Tidiane, Menchi, Moschetta, Gentilucci (57’ Ogievba), Pagliari (37’ Forte), Latini, Giaccaglia, Lami (76’ Midei). All. Lattanzi.

Arbitro: Domizzi di Macerata.

Reti: 26’ Paolini, 49’ Gentilucci.

Torna a muovere la classifica il Casette Verdini che pareggia a Montegiorgio e resta al quinto posto. A partire meglio è il Montegiorgio, che al 26’ è in vantaggio. Paolini approfitta di un liscio della difesa e supera Carnevali in pallonetto. I rossoblù reggono bene il ritorno degli ospiti e chiudono in vantaggio il primo tempo. Ad inizio ripresa però ecco il pareggio del Casette Verdini. Gentilucci sbroglia nel migliore dei modi una mischia creatasi in area dopo un calcio piazzato. La gara resta viva fino alla fine, ma nessuna formazione trova la zampata vincente.