A Montegranaro. "Il Trodica dovrà fare un pressing feroce. Occhi puntati sulla fase difensiva»

"Ci attende l’ennesima partita difficile, il Montegranaro è una squadra esperta con individualità di spicco". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, teme questa trasferta anche se l’obiettivo è tornare a casa con i 3 punti. "Dovremo avere l’atteggiamento giusto, essere lucidi sotto rete ancor più delle ultime volte. Dovremo prendere alti i loro giocatori – spiega il tecnico – attuando un pressing feroce ma nel contempo mettere in atto quelle soluzioni preventive per evitare di prendere dei contropiedi". Il Montegranaro si presenta con un attacco da prendere con le pinze. "È uno dei migliori dell’Eccellenza perché non tutti possono contare contemporaneamente su Jallow, Tonuzi e Albanesi. Ma come ho detto ciò non cambierà la nostra strategia di gioco, anche se dovremo inevitabilmente aumentare il livello di attenzione". L’avvio di stagione è positivo della matricola Trodica che si è presentata con tante novità. "Molte individualità che già formano una squadra. L’avvio di stagione è stato positivo, siamo secondi e siamo forti". Questa partenza ha fatto salire l’entusiasmo tra i sostenitori locali. "A Montegranaro sarà come se giocassimo in casa, potremo contare sul sostegno di 3-400 tifosi". Indisponibili Passalacqua, Pensalfini ed Emiliiozzi.