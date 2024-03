A MONTICELLI. All’ultimo assalto pareggia l’Appignanese

Monticelli

1

Appignanese

1

MONTICELLI: Melillo, Cappelletti, Vallorani, Santoni, Calvaresi (13’st Aloisi), Natalini A. (16’st Raffaello), Marini (28’st Troka), Mariani Gibellieri (45’st Scarpantoni), D’Angelo (28’st Bernabei), Panichi, Mattei. All. Settembri.

APPIGNANESE: Pettinari, Picchio, Gesuelli, Tarquini, Fagiani, Argalia (19’st Lasku), Carboni (19’st Zitti), Gagliardini, Pistelli, Medei, Raponi. All. Cantatore.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Reti: 15’ A. Natalini, 51’st Lasku.

Continua il momento positivo dell’Appignanese che all’ultimo assalto strappa un punto preziosissimo in casa del Monticelli. Il Monticelli attacca, mentre l’Appignanese resta con cautela a difendersi. Gli ospiti però vengono colpiti già al 15’ da A. Natalini. L’Appignanese prova a rispondere e reclama un rigore, ma l’arbitro lascia giocare. Nella ripresa sempre i locali provano a tenere il pallino del gioco. Al 17’ serve un super Pettinari a respingere un tiro di Aloisi. Il Monticelli spinge, reclama un rigore e si vede annullare una ghiotta occasione per fuorigioco. Finale che sembra scritto e invece Lasku, all’ultimo dei sei minuti di recupero concessi, trova la zampata vincente in mischia e gela il Monticelli, firmando il pareggio.