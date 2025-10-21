A novembre elezioni nella sede della Curva Sud all’interno del Comunale. Assemblea di Orgoglio Amaranto. Nuovo direttivo del comitato tifosi

AREZZODopo l’assemblea di fine mandato che si è tenuta lo scorso 9 ottobre, Orgoglio Amaranto va verso il rinnovo del direttivo e ha indetto nuove elezioni per la giornata di sabato 8 novembre. Per l’occasione la sede del comitato all’interno della Curva Sud Lauro Minghelli sarà aperta con orario continuato dalle 10 alle 18 per permettere, a tutti i soci in regola con il tesseramento dell’anno solare in corso, di poter venire a esprimere le proprie preferenze rispetto alla lista dei candidati. Per presentare la propria candidatura basta essere soci e mandare un’email, esprimendo la propria volontà, a [email protected] entro e non oltre sabato 1 novembre. Nel giorno delle elezioni socie e soci potranno esprimere un massimo di 5 preferenze da scegliere nella lista di chi si è candidato.

Risulteranno eletti i primi 11 nomi che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Costoro comporranno il nuovo direttivo di Orgoglio Amaranto che nel corso della sua prima riunione eleggerà il nuovo presidente. Da quando è emerso nel corso dell’ultima assemblea l’auspicio e l’intenzione del comitato è quello di allargare le candidature oltre l’attuale consiglio direttivo uscente per un ricambio anche naturale e per coinvolgere nel nuovo biennio quei soci e volontari che hanno dato un contributo significativo nell’ultimo periodo pur senza avere cariche. Tra le ipotesi c’è anche quella di un cambio al vertice con il presidente uscente, Daniele Farsetti (nella foto col presidente Manzo), che dopo due mandati potrebbe passare la mano. Tra le nuove sfide di OA per il futuro c’è quella di una partecipazione sempre più larga e far si che il club e tifosi siano ancora più vicini. Rinnovamento nella continuità per il comitato che nell’ultimo biennio, tra i vari progetti portati a compimento ha visto quello del trasferimento nella sede all’interno della curva sud che ha dato ulteriore impulso alla realtà associativa e che ha favorito il rafforzamento dello spirito di appartenenza.

Nel 2025 OA ha festeggiato i 15 anni di attività, un traguardo di tutto rispetto in un calcio sempre più votato ai dettami economici e finanziari e sempre meno rivolto ai valori etici e della passione vera.

Andrea Lorentini